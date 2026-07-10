Po „Žalgirio“ pergalės Juodkalnijoje – mintys apie atliktą darbą ir lemiamą dvikovą Vilniuje

Pirmosiose UEFA Konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynėse Podgoricoje žalgiriečiai 3:1 įveikė OFK „Petrovac“. Du įvarčius nugalėtojams pelnė N. Petkovičius, vieną pridėjo Stanislavas Bilenkis.
„Šiandien galime pasidžiaugti, bet tai yra tiktai pirmas kėlinys. Už savaitės žaisime Lietuvoje, Vilniuje, ir tada viskas išsispręs“, – po rungtynių sakė A. Skerla.
Trenerio teigimu, rungtynėse buvo nemažai pozityvių dalykų, o antrajame kėlinyje išryškėjo geresnis sezono viduryje esančios Vilniaus komandos pasiruošimas.
„Mačiau gana daug gerų momentų. Galbūt matėsi tai, kad mes esame sezono viduryje, o jie kol kas tik pradeda. Atrodė, kad varžovas, išlyginęs rezultatą ir žaisdamas namuose, eis į priekį, bet viskas gavosi atvirkščiai.
Kontroliavome žaidimą, kūrėme momentus ir įmušėme įvarčius. Sveikinu komandą ir mūsų aistruolius, kurie atvyko bei gausiai mus palaikė. Buvo vienas malonumas čia žaisti – aikštė puiki. Mačiau, kad momentais komanda mėgavosi žaidimu“, – kalbėjo strategas.
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Vis dėlto strategas pažymėjo, kad žalgiriečiai turėjo ir taisytinų žaidimo atkarpų. Ypač – po pirmojo pelnyto įvarčio.
„Įmušėme įvartį, turėjome nemažai kamuolio ir pradėjome klysti tokiose vietose, kuriose galėjome sužaisti atsakingiau. Prarasdavome kamuolius aikštės viduryje, o kai prarandi vieną, antrą kamuolį, varžovas pajaučia, kad gali. Praleistas įvartis taip pat įkrito po mūsų klaidos. Perėmėme kamuolį ir galėjome išeiti į perspektyvią ataką, tačiau jį praradome aikštės viduryje. Varžovai surado pranašumą ir įmušė tikrai fantastišką įvartį“, – rungtynes analizavo A. Skerla.
Per pertrauką trenerių štabas atliko taktinių korekcijų, kurios leido užglaistyti problemas. „Per pertrauką šiek tiek pakoregavome ir antrajame kėlinyje to jau nebuvo. Turbūt matėsi ir tai, kad jiems stigo jėgų. Žaisti be kamuolio nėra lengva, o mes nemažai momentų gerai kontroliavome“, – sakė strategas.
Prie pergalės svariai prisidėjęs N. Petkovičius taip pat džiaugėsi komandos žaidimu, tačiau pakartojo trenerio mintį, kad Podgoricoje buvo sužaista tik pusė visos dvikovos.
„Esu labai laimingas. Sužaidėme geras rungtynes ir svarbiausia, kad jas laimėjome. Žinoma, tai buvo tik pirmasis kėlinys. Atsakomosiose rungtynėse turime užbaigti pradėtą darbą, o tuomet galėsime galvoti apie kitus susitikimus“, – kalbėjo puolėjas.
Abu savo įvarčius N. Petkovičius pelnė būdamas tinkamu metu tinkamoje vietoje varžovų baudos aikštelėje. „Laukiau savo momento ir, su Dievo pagalba, pavyko įmušti. Esu labai laimingas, nes man svarbu pasižymėti kiekvieną kartą, kai tik atsiranda tokia galimybė. Esu dėkingas, kad galėjau būti aikštėje ir mėgautis šiomis akimirkomis. Taip pat noriu padėkoti kartu su mumis atvykusiems aistruoliams, kurie mus lydi ir palaiko kiekvienose rungtynėse“, – sakė N. Petkovičius.
A. Skerla pažymėjo, kad rezultatyvus puolėjo žaidimas yra visos komandos darbo rezultatas.
„Džiugu, kai bet kas muša įvarčius, o kai įmuša puolėjas – tai jų duona. N. Petkovičius šiuo metu demonstruoja gerą formą, muša įvarčius ir padeda komandai. Tačiau tai yra visos komandos darbas – ne tik puolėjų. Gynėjai daro savo darbą, vidurio saugai taip pat. Sunkiai dirbome tam, kad pasiektume šį rezultatą“, – teigė treneris.
Serbijos futbolininkui rungtynės Juodkalnijoje buvo išskirtinės ir dėl pažįstamos kalbos bei aplinkos. „Tikrai mėgavausi šiomis rungtynėmis ir jaučiausi beveik kaip namuose. Kalba yra tokia pati, todėl galėjau suprasti viską, kas buvo sakoma tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Buvo įdomu girdėti ir „Petrovac“ aistruolių iš tribūnų man siunčiamas replikas. Jaučiausi labai gerai ir mėgavausi rungtynėmis“, – šypsojosi puolėjas.
Atsakomosios rungtynės liepos 16 dieną vyks Vilniuje, „Žalgirio“ namų stadione. Abu komandos atstovai pabrėžė, kad žalgiriečiams bus svarbu neatsipalaiduoti ir nuo pirmųjų minučių žaisti maksimaliai susikaupus.
„Niekas dar nėra nuspręsta. Norisi gerų rungtynių. Aistruoliai šiais metais nusipelnė iš mūsų daugiau. Jie savo darbą daro – ateina ir palaiko. Labai norėčiau, kad ketvirtadienį pademonstruotume gerą žaidimą ir aistruoliai toliau rinktųsi į stadioną“, – sakė A. Skerla.
„Negalime būti atsipalaidavę. Jeigu į rungtynes žengsime taip pat maksimaliai nusiteikę kaip Podgoricoje, manau, didelių problemų neturėtų kilti. Svarbu neleisti varžovams pirmiems įmušti ir patikėti, kad jie gali mus eliminuoti iš Europos turnyro.
Girdėjau, kad stadionas turėtų būti visiškai užpildytas, todėl žaisti maždaug penkių tūkstančių žmonių akivaizdoje bus didelė privilegija. Mūsų laukia ypatingas vakaras“, – teigė N. Petkovičius.