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Norvegijos vartininko dovana pratęsime atvėrė Anglijai duris į pusfinalį

2026 m. liepos 12 d. 02:46
Lrytas.lt
Anglijos futbolo rinktinė pasaulio čempionate dar kartą išsikapstė iš nepavydėtinos padėties ir iškovojo kelialapį į pusfinalį. Thomaso Tuchelio auklėtiniai ketvirtfinalyje po pratęsimo 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) palaužė Norvegijos rinktinę.
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Rungtynes kur kas geriau prasidėjo Anglijos futbolininkai, kurie ilgą laiką buvo užspaudę varžovus, tačiau norvegams itin pagelbėjo atsigaivinimo pertraukėlė. Futbolininkai išklausė stratego Stale‘o Solbakkeno pastabas ir pradėjo patys vis dažniau atakuoti.
36-ąją minutę krito pirmasis rungtynių įvartis. Andreas Schjelderupas iš aštraus kairiojo krašto atliko netikėtą smūgį į tolimąjį vartų kampą ir kamuolys atsimušęs nuo virpsto įkrito į anglų vartus.
44-ąją minutę norvegai galėjo padvigubinti pranašumą. Erlingas Haalandas su Alexanderiu Sorlothu išbėgo į greitą ataką prieš vieną gynėją, tačiau A. Sorlothas pagailėjo laiku perduoti kamuolį, o jo smūgį į vartus nesunkiai anglai sugebėjo blokuoti.
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Tuo pasinaudojo anglai. Antrąją pirmojo kėlinio pridėtą minutę Jude‘as Bellinghamas po puikaus Anthony Gordono įsiveržė į baudos aikštelę ir tiksliu smūgiu pasiuntė kamuolį į dešinį vartų kampą.
Prieš pat pasibaigiant pirmajam kėliniui įvartį pelnė ir Harry Kane‘as, tačiau teisėjas šioje situacijoje užfiksavo nuošalę.
Antrajame kėlinyje teisėjui jau teko atšaukti Norvegijos įvartį. Po kampinio 55-ąją minutę Torbjornas Lysakeris Heggemas pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR peržiūros teisėjas nusprendė, jog prie pakeliant kamuolį E. Haalandas pažeidė taisykles prieš Elliottą Andersoną ir norvegams buvo liepta kelti kamuolį iš naujo.
76-ąją minutę anglus nuo įvarčio saugojo vartų skersinis. Po dar vieno kampinio Davidas Wolfe atliko smūgį galva, bet kamuolys trenkėsi į vartų konstrukciją ir į vartus neįkrito, o rungtynės persikėlė į pratęsimą.
Pratęsimo metu įvarčio laukti reikėjo vos 3 minutes. Morganas Rogersas atliko tolimą smūgį, o Norvegijos vartų sargui Orjanui Nyldandui nepavyko pagauti kamuolio, kuris atšoko prieš pat vartininką. Pirmasis prie kamuolio suskubo J. Bellinghamas, kuris pelnė antrąjį rungtynių įvartį.
Pusfinalyje anglai susitiks su Argentinos ir Šveicarijos poros nugalėtojais.
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