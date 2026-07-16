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Paaiškėjo „Žalgirio“ varžovai kitame Konferencijų lygos atrankos etape: kovos prieš legendinį klubą

2026 m. liepos 16 d. 22:40
Lrytas.lt
Ketvirtadienį bilietą į kitą UEFA Europos Konferencijų lygos etapą nuskynęs Vilniaus „Žalgiris“ tą patį vakarą sužinojo būsimus varžovus antrajame etape.
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Jame vilniečių lauks Sakartvelo iššūkis – akistata su daugkartiniu šalies čempionu Tbilisio „Dinamo“.
Sakartvelo klubas pirmajame atrankos etape įveikė Liuksemburgo „Mondorf“ ekipos barjerą po pratęsimo palauždami varžovus bendru dviejų rungtynių rezultatu 3:2.
Dar 1925 m. įkurtas „Dinamo“ yra laikomas garsiausiu visų laikų Sakartvelo futbolo klubu.
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Praeityje jis du kartus buvo laimėjęs Sovietų Sąjungos futbolo čempionatą ir net 19 kartų triumfavo vietos pirmenybėse. Jis taip pat ne kartą žaidė ir tarptautinėse varžybose.
„Dinamo“ savo namų rungtynes žaidžia net 55 tūkst. žiūrovų talpinančiame stadione, o praėjusiame Sakartvelo futbolo čempionate ši komanda užėmė ketvirtąją vietą.
Pirmos antrojo etapo atrankos rungtynės vyks liepos 23 d. Tbilisyje, antros – po savaitės Vilniuje.
Tam, kad vilniečiai žengtų į pagrindinį Konferencijų lygos turnyrą jiems reikės įveikti keturis atrankos etapus.
Tbilisio DinamoVilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga

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