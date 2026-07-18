Mūšis dėl trečiosios vietos: nė karto bronzos neiškovoję anglai kovoja su visada sėkmingą Prancūziją

Prancūzijos komanda galingai startavo pasaulio futbolo čempionate: I grupėje etape nugalėjo Senegalą 3:1 , Iraką – 3:0, Norvegiją – 4:1, šešioliktfinalyje sutriuškino švedus 3:0, aštuntfinalyje šiaip ne taip palaužė Paragvajų 1:0, o ketvirtfinalyje nurungė Maroką 2:0.
Tačiau viename žingsnyje iki finalo, prancūzai užšoko ant Europos čempionų ispanų ir pralaimėjo be didesnio šanso 0:2.
Prancūzija dėl trečiosios vietos pasaulio čempionate kovos ketvirtą kartą. iki tol visi trys prancūzų bandymai buvo sėkmingi – laimėjo bronzą 1958-siais, 1982 ir 1986 metais.
Kylianas Mbappe yra antras rezultatyviausias visų laikų pasaulio čempionatų žaidėjas, pelnęs 20 įvarčių ir vos vienu atsiliekantis nuo Argentinos rinktinės žvaigždės Lionelio Messi, kuris turi 21 įvartį.
Iki šio čempionato rezultatyviausiu žaidėju buvo 16 įvarčių per keturis čempionatus pelnęs vokietis Miroslavas Klose.
Šios rungtynės yra paskutinės prancūzų ekipos treneriui Didier Deschampsui, kuris rinktinę treniravo nuo 2012 metų.
Jo pareigas perims garsusis Zinedine‘as Zidane‘as.
Tuo tarpu Anglijos rinktinė trečią kartą sieks laimėti bent bronzą, tačiau du kartus jie tuos mačus jau pralaimėjo.
Per savo istoriją anglai tik kartą buvo laimėję planetos taurę – 1966-siais. Šių metų pirmenybes anglai pradėjo L grupėje ir nugalėjo Kroatiją 4:2, sužaidė lygiosiomis su Gana 0:0 ir Panamą 2:0.
Šešioliktfinalyje anglai įveikė Kongo Demokratinę Respubliką 2:1, aštuntfinalyje atsilaikė prieš Meksiką 3:2, ketvirtfinalyje per pratęsimą įveikė Norvegiją 2:1, tačiau pusfinalyje dramatiškai nusileido Argentinai 1:2.
Tai bus ketvirtasis kartas, kai prancūzai ir anglai žaidžia pasaulio čempionatuose. Anglai laimėjo pirmuosius 2 mačus (1966 m. 2:0 ir 1982 m. 3:1), tačiau 2022-siais Katare prancūzai laimėjo 2:1.
Prancūzijos vyrų futbolo rinktinėAnglijos vyrų futbolo rinktinėPierre'as Dechampsas
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