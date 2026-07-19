„Džiugas“ pirmą kartą savo aikštėje įveikė „Bangą“

Pirmame kėlinyje daugiau kamuolį kontroliavo „Banga“, tačiau prie varžovų vartų nepavyko sukurti nė vienos grėsmingos situacija. Savo ruožtu „Džiugo“ gretose po Ronaldo Sobowale perdavimo smūgiu galva kamuolį į virpstą sukirto Pedro Bahia.
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39-ąją minutę dvikova pakrypo džiugiečiams palankesniu scenarijumi. Deividas Malžinskas baudos aikštelėje nesėkmingai sužaidė ranka – ketvirtą baudinį šiemet realizavo vidurio gynėjas Ibrahimas Cisse.
Antrame rate stadione susirinkę sirgaliai išvydo daug kovos, bet nė vieno itin grėsmingo epizodo. „Džiugas“ atsilaikė bei nutraukė ketverių nelaimėtų rungtynių seriją.
Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į 2-ąją vietą, „Bangos“ kraityje liko 30 taškų.