Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda pirmą pavojingą išpuolį sukūrė 17-ąją minutę. Kontratakos metu kamuolį gavęs Domantas Šluta suklaidino varžovą ir smūgiavo į skersinį.
Jau po 6 minučių progą džiaugtis turėjo stadione susirinkę žalgiriečių sirgaliai – Stanislavas Bilenkis stipriu smūgiu iš už baudos aikštelės nuginklavo pirmąsias rungtynes čempionate žaidusį Igorį Mostovėjų.
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Pirmosios susitikimo dalies pabaigoje svečių duobė tapo dar gilesnė. Marko Capanas itin tiksliu raktiniu perdavimu surado Dominiką Frankę, pastarasis perdavė kamuolį Nikola Petkovičiui, kuriam reikėjo tik nukreipti kamuolį į tuščius vartus.
Iškart po pertraukos „TransINVEST“ ekipos futbolininkai vėl grubiai klydo gynyboje – iš pradžių po N. Petkovičiaus smūgio iš arti tik nuo vartų linijos kamuolį išmušė Dominykas Barauskas. Tuo metu 50-ąją minutę standartinės padėties metu be priežiūros likęs N. Petkovičius pasižymėjo po Ivano Lytvynenko rezultatyvaus perdavimo.
Antrojo kėlinio viduryje po Jehoro Glušačiaus ir Amadou Traore gerokai padirbėti teko žalgiriečių vartininkui Vincentui Šarkauskui, tiesa, vilnietis abu kartus kamuolį sėkmingai atmušė.
69-ąją minutę svečiai pagaliau pramušė Andriaus Skerlos auklėtinių vartus. Po Mykola Musolitino perdavimo V. Šarkauską nuginklavo po keitimo pasirodęs Stefanas Miloševičius.
Baigianti rungtynėms antrą geltoną kortelę prieš save išvydo S. Bilenkis, o rezultatas aikštėje nepasikeitė. Pergalę iškovojusi „Žalgirio“ ekipa su 31 tašku šoktelėjo į trečią poziciją, o „TransINVEST“ futbolininkai su 29 taškais – šešti.