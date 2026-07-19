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Testas. Ką žinote apie pasaulio pirmenybių finalo rungtynes ir čempionus?

2026 m. liepos 19 d. 12:45
2026 metų pasaulio futbolo pirmenybėse komandos žaidė daugiau negu 100 rungtynių.
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Kai kurios iš jų tikriausiai jau pasimiršo, bet sekmadienį įvyks svarbiausios rungtynės, kurios nebus pamirštos, kad ir kokios būtų, kad ir kaip baigtųsi. Tai bus finalo rungtynės.
Iki šių metų pasaulio čempionai paaiškėjo jau 22 kartus. Tiesa, čempionėmis tapusių šalių sąrašas gerokai trumpesnis, nes kelios rinktinės pagrindinį prizą iškovojo ne vieną kartą.
Artėjant dar vienam finalui, siūlome atsakyti į vienuolika klausimų ir pasitikrinti, ką žinote apie lemiamas pasaulio pirmenybių rungtynes.
2026 metų pasaulio futbolo čempionataslrytas.lt testaismegenų mankšta/sportas

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