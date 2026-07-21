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„Žalgirio“ mačas iš Sakartvelo – per vieną iš TV kanalų, paskutinės dvikovos reitingas – geriausias per 5 metus

2026 m. liepos 21 d. 18:13
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirio“ pirmosios namų rungtynės šio sezono UEFA Konferencijų lygoje sulaukė didelio televizijos žiūrovų dėmesio, o artimiausią dvikovą Sakartvele transliuos TV3 televizija.
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Liepos 16 d. namuose žalgiriečiai žaidė atsakomąsias pirmo etapo rungtynes prieš Juodkalnijos klubą „Petrovac“. Žalgiriečiai laimėjo 2:1, bendru rezultatu 5:2 įveikė Juodkalnijos klubą ir pateko į kitą varžybų etapą.
Dvikovos iš Vilniaus transliaciją stebėjo 198 tūkstančiai žiūrovų, auditorijos dalis siekė 12.5 proc., reitingas – 2,4 proc. Tai rekordinis, didžiausias lietuviškos futbolo komandos rungtynių televizijos reitingas per pastaruosius penkerius metus.
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Prieš rungtynes TV3 eteryje parodyta tiesioginė speciali laida „Žaliai balta studija“. Jos transliacija pasiekė 2,3 proc. reitingą.
Atsakomąsias UEFA Konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynes su „Petrovac“ stadione stebėjo ir pilnos tribūnos – visi bilietai buvo išparduoti.
„Pirmose šio sezono UEFA rungtynėse Vilniuje žiūrovai užpildė stadioną, buvo išskirtinė atmosfera. Bilietų išpardavimas rodo, kad „Žalgirio“ kovas nori pamatyti ir daugiau žmonių, nei tie kurie tilpo stadione, taip pat futbolo gerbėjai visoje Lietuvoje“, – sakė „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas.
„Žalgirio“ žygį UEFA Konferencijų lygoje televizijos žiūrovai galės sekti ir toliau. TV3 žiniasklaidos grupė susitarė dėl antrojo atrankos etapo rungtynių su Sakartvelo klubo Tbilisio „Dinamo“ transliuotojais.
Dvikova vyks ketvirtadienį, liepos 23 dieną Tbilisyje, rungtynių pradžia – 20 val. Lietuvos laiku. Rungtynes transliuos TV3 televizija ir portalas TV3.lt
Prieš rungtynes TV3 parodys ir dokumentinį filmą „Vilniaus Žalgiris. Lūžio metai“, pasakojantį apie dramatišką 2025 metų sezoną.
Atsakomosios rungtynės vyks liepos 30 dieną Vilniuje nuo 20 val.
UEFA Europos konferencijų lygaVilniaus Žalgiris

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