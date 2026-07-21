Pavydas: C. Ronaldo patiko vaizdo įrašas, kuriame FIFA kaltinama pagalba Argentinai

Gausybę trofėjų per savo karjerą iškovojęs C. Ronaldo savo sąraše vis dar neturi pasaulio čempiono titulo, kurį L. Messi sugebėjo laimėti 2022 metais.
Sekmadienį pasibaigusiame pasaulio čempionate Portugalijos rinktinė su C. Ronaldo pasiekė aštuntfinalio etapą, kuriame 0:1 nusileido ispanams, o Argentina su L. Messi žygiavo iki pat finalo, kuriame taip pat 0:1 pripažino ispanų pranašumą.
Visgi kelyje iki finalo Argentina buvo kaltinama nemažos dalies gerbėjų teisėjų pagalba. Itin kietą futbolą mėgstantys Argentinos futbolininkai užfiksavo ne vieną kietą pražangą, kuri nesibaigė jokia kortele, o itin daug kalbų sukėlė atšauktas Egipto įvartis, kuris galimai būtų padėjęs aštuntfinalyje įveikti Argentiną.
Susiję straipsniai
Socialiniuose tinkluose paplito daugybė vaizdo įrašų, kuriuose FIFA kaltinama korupcija ir pagalba Argentinai. Ant vieno iš šių įrašų patiktuką uždėjo ir pats C. Ronaldo.
Tai nėra pirmas kartas, kuomet C. Ronaldo uždėjo patiktuką ant L. Messio pasiekimus bandančio sumenkinti įrašo.
Bene garsiausias atvejis įvyko 2021 metais, po to kai L. Messi laimėjo „Ballon d’Or“. Daugelis futbolo gerbėjų buvo įsitikinę, jog argentinietis nebuvo nusipelnęs šio apdovanojimo.
„Instagram“ vartotojas „cr7.0_lendario“ įsikėlė įrašą, kuriame menkino L. Messi pasirodymus ir aukštino C. Ronaldo. Tuomet portugalas ne tik uždėjo patiktuką, bet ir paliko komentarą „Factos“.
Cristiano RonaldoLionelis MessiFIFA
Rodyti daugiau žymių