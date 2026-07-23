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Čempionų lygos atrankoje įvartį įmušusį lietuvį užsipuolė sirgaliai (1)

2026 m. liepos 23 d. 07:50
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą atrankos į UEFA Čempionų lygą rungtynėse susikovė lietuvio Armando Kučio atstovaujamas „Celje“ klubas iš Slovėnijos bei Rogožinės „Egnatia“ iš Albanijos. Dvikova baigėsi kovingomis lygiosiomis 3:3 (1:1), o vieną iš įvarčių pelnė ir lietuvis.
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23-ejų panevėžietis įvartį pelnė 54-ąją minutę ir tuo metu išvedė savo atstovaujamą „Celje“ ekipą į priekį 2:1. Visgi džiaugtis nebuvo laiko.
Kai A. Kučys po į mušto įvarčio bėgo juo džiaugtis bei tai daryti kvietė ir komandos draugus, į lietuvį pasipylė daiktai iš tribūnų. Rogožinės stadione susirinkę „Egnatia“ gerbėjai pradėjo mėtyti daiktus vieną po kito į Lietuvos rinktinės puolėją.
Vienas iš daiktų, panašu, pataikė lietuviui į pakaušį.
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Nepaisant to, A. Kučys tęsė rungtynes, kol 69-ąją minutę buvo pakeistas, kai vietoj jo į aikštę žengė kitas „Celje“ klubo lietuvis – Paulius Širvys. Kitas šiai ekipai atstovaujantis lietuvis gynėjas Artemijus Tutyškinas aikštelėje nepasirodė.
Po rungtynių socialiniuose tinkluose „Celje“ klubas A. Kučio situacijos neeskalavo, tačiau apie priešininkų komandos elgesį vis tiek pasisakė, kad ir netiesiogiai.
„Dėkojame fanams už puikų palaikymą tribūnose. Jūs parodėte, kaip palaikyti komandą korektiškai ir pagarbiai“, – rašė „Celje“.
Atsakomosios rungtynės numatytos liepos 28-ąją dieną Celėje.
UEFA čempionų lyga

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