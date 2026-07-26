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Pasaulio čempionate išgarsėjęs 40-metis vartininkas rado naują klubą – paaiškėjo atlyginimas

2026 m. liepos 26 d. 15:20
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę pasibaigusiame pasaulio futbolo čempionate savo įspūdingu žaidimu išgarsėjęs Žaliojo Kyšulio vartininkas Vozinha surado naują klubą.
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Skelbiama, kad 40-metis vartų sargas pasiekė susitarimą su „Colo Colo“ klubu iš Čilės.
Pridedama, kad su vartininku pasirašyta 18 mėnesių truksianti sutartis. Jo metinis atlyginimas sieks 225 tūkst. svarbų sterlingų per sezoną. Tai dvigubai didesnis atlyginimas nei praėjusioje komandoje.
Vozinha labiausiai sužibo pasaulio čempionato rungtynėse prieš Ispaniją ir Argentiną.
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