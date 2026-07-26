Pasaulio čempionate išgarsėjęs 40-metis vartininkas rado naują klubą – paaiškėjo atlyginimas

Skelbiama, kad 40-metis vartų sargas pasiekė susitarimą su „Colo Colo“ klubu iš Čilės.
Pridedama, kad su vartininku pasirašyta 18 mėnesių truksianti sutartis. Jo metinis atlyginimas sieks 225 tūkst. svarbų sterlingų per sezoną. Tai dvigubai didesnis atlyginimas nei praėjusioje komandoje.
Vozinha labiausiai sužibo pasaulio čempionato rungtynėse prieš Ispaniją ir Argentiną.
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