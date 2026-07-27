„Žalgirio“ varžovų gretose – elitą dominantis 16-metis futbolo genijus

Jau eilę metų 25-erių kartvelas Khvicha Kvarachelia yra laikomas vienas geriausių pasaulio futbolininku ir Paryžiaus „Saint-Germain“ klubu du kartus paeiliui triumfavo UEFA Čempionų lygoje, tačiau talentu jam nenusileidžia ir jo 16-metis brolis Tornikė.
Sakartvele vykusiose rungtynėse tarp „Dinamo“ ir „Žalgirio“ garsiausiais plojimais aikštėje buvo pasitiktas T. Kvarachelia ir greitai buvo galima suprasti kodėl.
Paauglys fiziškumu niekuo nenusileido nei vienam futbolininkui aikštėje, o techniškais judesiais ne kartą pergudraudavo varžovus ir vieną po kito guldė žalgiriečius ant žemės.
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T. Kvarachelia buvo itin svarbus žaidėjas „Dinamo“ pergalei 3:0 ir nenuostabu, jog bet kokia pražanga prieš šį jaunuolį buvo pasitikta kurtinančiais vietinių švilpimais.
Po mačo „Žalgirio“ treneris Andrius Skerla liko sužavėtas tokio varžovų jaunuolio žaidimo.
„Matėme vaizdo įrašus, žinojome jo stipriąsias vietas. Bet tikrai labai stebina koks fiziškumas pas 16-metį. Labai talentingas žaidėjas ir manau čia auga dar viena žvaigždė. Matėme momentus, kuomet jis turi kamuolį. Nebijo, apžaidinėja varžovus, bando. Kartais kamuolius praranda, bet neturi jokios baimės“, – varžovą gyrė A. Skerla.
Tačiau galima drąsiai teigti, jeigu ne Europos Sąjungos įstatymai, jaunuolis Sakartvele nežaistų.
16-metis kiek anksčiau jau buvo prisijungęs treniruotėms prie Miuncheno „Bayern“ jaunimo komandos ir pakerėjo visus vadovus bei vienose rungtynėse, kurias „Bayern“ laimėjo 3:0 pelnė įvartį.
Pagyrų Tornikei negailėjo ir „Bayern“ sporto direktorius Christophas Freundas.
„Taip, jo brolis (red. – K. Kvarachelios brolis) treniravosi su mumis „Campus“ stadione, jis talentingas. Dar per anksti spręsti, ar jis toks pat geras kaip brolis, bet jis talentingas žaidėjas ir pamatysime, kaip seksis“, – teigė Ch. Freundas.
„Bayern“ neslepia, jog norėtų, kad jaunasis kartvelas prisijungtų prie bavarų klubo, tačiau kadangi Sakartvelas nėra ES. FIFA taisyklės riboja nepilnamečių žaidėjų pasirašymą ne iš ES šalių.
Tiesa, įvairūs šaltiniai praneša, jog T. Kvarachelia domina ir įvarius Italijos milžinus, tarp kurių „Napoli“ klubą, kuriame būtent ir sužibo K. Kvarachelia.
Kaip ir jo vyresnysis brolis, Tornikė yra kairiojo krašto puolėjas. Jis pasižymi greitomis kojomis, greičiu ir pasitikėjimu savimi, kai tenka įveikti gynėjus — dažnai stengiasi kirsti į aikštės vidurį, kurti progas ir kelti pavojų varžovų baudos aikštelės prieigose.
Khvicha KvaracheliaTbilisio DinamoVilniaus Žalgiris
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