Italijos futbolo federacija (FIGC) sustabdė sutartį su 47 metų būsimu strategu ir pradėjo teisinį jo ryšių su Rusijos subjektais tyrimą. Galiausiai pats A. Pirlo jau pasisakė, kad vargu ar jam bus leista dirbti su nacionaline ekipa.
Pagrindine problema laikoma A. Pirlo sutartis su rusų lažybų bendrove „Fonbet“. Nuo 2025 m. spalio mėnesio iki šių metų pagrindinio planetos futbolo turnyro pradžios pasaulio čempionas A. Pirlo buvo Rusijos lažybų bendrovės ambasadoriumi.
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Tai sukėlė klausimų Italijoje ne tik dėl jo bendradarbiavimo su Rusijos bendrove, bet ir dėl to, kad šalies įstatymai riboja lošimų reklamą asmenims, einantiems oficialias pareigas nacionaliniame sporte.
Papildomos kritikos sulaukė A. Pirlo kelionė į Maskvą 2026-ųjų gegužę, kur jis kartu su kitu buvusiu nacionalinės ekipos žaidėju Marco Materazzi dalyvavo Rusijos futbolo taurės finale Lužnikų stadione kaip reklaminės kampanijos veidas.
Jis be to Rusijoje nusifilmavo reklamoje, kuri buvo rodoma viso čempionato metu per šios šalies televizijas. „O, kaip tik vakaras, taip ir futbolas“, – rusams džiugiai aikšino A. Pirlo.
A. Pirlo bandė teisintis, kad sutartis su rusų bendrove yra labiau susijusi dėl jo darbo Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir neturi jokios politinio atspalvio.
„Per savo karjerą, kaip žaidėjas ir treneris, visada dirbau laikydamasis visų šalių įstatymų ir pasirašytų sutarčių. Šiuo atveju kalbame tik apie komercinius ir sportinius dalykus“, – pareiškime rašė italas.
Daugelis Italijos ir Europos politikų vizitą į Maskvą laikė netinkamu asmeniui, kuris galėtų vadovauti nacionalinei komandai.
Europos Parlamento vicepirmininkė Pina Picerno trenerio A. Pirlo siūlymą į rinktinės trenerio postą pavadino rimta klaida, teigdama, kad tokie veiksmai prisideda prie santykių su Vladimiro Putino režimu normalizavimo.
„Azione“ partijos lyderis Carlo Calenda pareiškė, kad asmenys, kurie po 2022 metų bet kokiomis priemonėmis gina Rusijos interesus, neturėtų eiti aukštų šalies pareigų.
Italijos laikraštis „Corriere della Sera“ anksčiau pranešė, kad A. Pirlo priekaištus dėl savo bendradarbiavimo su Rusija laikė įrankiu tam tikrai pozicijai skleisti. Straipsnyje teigiama, kad italas „įžvelgia veidmainystę daugelio politikų žodžiuose“ ir abejojama, kodėl pasaulio futbolo čempionatas vyko Jungtinėse Valstijose, šalyje, kariaujančioje su Iranu.
Kitas nemenkas kabliukas prieš italą – dabartinės A. Pirlo pareigos. Jis vadovauja „Dubai United“ klubui, kuris priklauso Rusijos verslininkui Sergejui Lomakinui, turinčiam interesų lažybų industrijoje, įskaitant „Fonbet“.
A. Pirlo atstovai tikino, kad susitarimas su Rusijos bendrove yra tiesiogiai susijęs su jo darbu JAE klube. Jie bandė aiškinti, kad nutraukus sutartį su „Dubai United“ klubu, italo bendradarbiavimas su „Fonbet“ automatiškai nutrūktų, o italas galėtų pasitraukti iš sandorio be finansinių nuobaudų.
A. Pirlo skandalas sudrebino ir rinktinės techninio direktoriaus kėdę – Paolo Maldini siūlė A. Pirlo į stratego postą ir dabar mąsto trauktis iš techninio direktoriaus pareigų. Savo pareigose P. Maldini dirba tik 16 dienų.
Italijos vyrų futbolo rinktinėAndrea PirloPaolo Maldini
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