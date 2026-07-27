UEFA smogė nauja taisykle – 2028 metų Europos čempionato šeimininkai kelialapio iškart neturės

Tačiau tai nereiškia, kad kad visi keturi bendri turnyro šeimininkai gaus kvietimus į pagrindines varžybas, kaip 2030-siais vyksiantis pasaulio čempionatas. Jame vietas sau garantavo varžybas rengiančios Ispanija, Marokas ir Portugalija.
Naujos UEFA atrankos varžybų taisyklės skelbia, kad Anglija bei kitos organizatorės pateks į vieną iš 12 grupių po keturias arba penkias komandas ir kartu su visomis 50 Europos rinktinių grumsis dėl kelialapio į „Euro 2028“. Tiesa, patys anglai nebuvo prieš tokį sprendimą, mat nori kuo geriau pasirengti turnyrui bei pasipraktikuoti su oponentais.
Taip pat į atrankos grupės pateks Škotija, Velsas ir Airijos Respublika – jos taip pat grumsis dėl vietos po saule čempionate.
Visos atrankos grupių nugalėtojos automatiškai pateks į pirmenybes, kelialapiai bus atiduoti ir aštuonioms geriausiosioms antrąsias vietas užėmusioms komandoms.
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Taip bus užpildytos 20 iš 24 vakansinių vietų „Euro 2028“. Dar dvi vietos, pagal naują UEFA čempionato taisyklę, bus rezervuotos šeimininkams, jei jie nepateks į turnyrą per grupių etapą.
Tai reiškia, kad jei bet dvi iš čempionatą rengiančių rinktinių prasimuš per grupių etapą į pirmenybes, likusios dvi komandos šeimininkės turės garantuotas vietas, net ir blogai pasirodžiusios atrankoje.
Kiti du likę kelialapiai tada bus dalinami tarp 16 rinktinių, kurios kovojo, bet nepateko į „Euro 2028“. Į 16 komandų atkrintamąsias akistatas prasimuš geriausios Tautų lygos turnyruose pasirodžiusios rinktinės.
Tačiau gali būti ir atvirkštinis variantas – jei trys ar keturios šeimininkų komandos nesugebės prasimušti į čempionatą, UEFA vis tiek skirs tik tas pačias dvi vietas: jos atiteks aukščiausią reitingą turinčioms komandoms.
Neabejojama, kad į turnyrą net ir blogiausiu atveju tikrai pateks Anglija, kuri Europos futbolo rinktinių reitinge stovi pirmoje vietoje su 98,519 taško, tuo tarpu dar vieni šeimininkai – škotai yra 19-oje pozicijoje su 24,350 taško.
Airiai užima 32-ąją vietą su 15,593 taško, o Velsas žengia tik 54-oje pozicijoje su 4,249 taško.
Lietuvos futbolo rinktinė Europoje yra 46-oje vietoje, turinti 7, 250 taško.