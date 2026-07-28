Pamatykite: išrinktas gražiausias pasaulio futbolo čempionato įvartis

Šį kartą FIFA paskelbė, kuris įvartis buvo pripažintas pačiu gražiausiu visame čempionate.
Nugalėtoju tapo pirmenybių debiutantės Žaliojo Kyšulio šalies atstovas Sidny Lopesas Cabralio, kuris įmušė įvartį-gražuolį planetos pirmenybių šešioliktfinalyje prieš Argentiną.
Įvartis buvo įmuštas pratęsimo metu, o po jo rezultatas tapo 2:2.
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Tiesa, argentiniečiams vėliau pavyko persverti rezultatą ir iškovoti pergalę. Vėliau jie nužygiavo iki pat pasaulio futbolo čempionato finalo.
Gražiausias pasaulio čempionato įvartis: