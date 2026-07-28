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Pamatykite: išrinktas gražiausias pasaulio futbolo čempionato įvartis

2026 m. liepos 28 d. 08:06
Lrytas.lt
Nors pasaulio futbolo čempionatas baigėsi daugiau nei prieš savaitę, emocijos po šių pirmenybių keliamos iki šiol.
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Šį kartą FIFA paskelbė, kuris įvartis buvo pripažintas pačiu gražiausiu visame čempionate.
Nugalėtoju tapo pirmenybių debiutantės Žaliojo Kyšulio šalies atstovas Sidny Lopesas Cabralio, kuris įmušė įvartį-gražuolį planetos pirmenybių šešioliktfinalyje prieš Argentiną.
Įvartis buvo įmuštas pratęsimo metu, o po jo rezultatas tapo 2:2.
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Tiesa, argentiniečiams vėliau pavyko persverti rezultatą ir iškovoti pergalę. Vėliau jie nužygiavo iki pat pasaulio futbolo čempionato finalo.
Gražiausias pasaulio čempionato įvartis:
 
įvartisFIFA2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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