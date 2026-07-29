Skandalingas FIFA užmojis skaldo futbolą: Europos federacija grasina boikotu

Kaip iš pradžių skelbė „The Times“ žurnalistas Martynas Ziegleris, o po to viešai patvirtino ir pati FIFA, organizacijos planuose yra naujo juridinio vieneto, kuris reguliuotų pasaulio futbolo čempionatą, kūrimas, o jo dalys bus parduodamos investuotojams iš viso pasaulio.
Kadangi FIFA yra registruota kaip ne pelno siekianti organizacija, jie įprastais būdais pardavinėti planetos pirmenybių negali, todėl planuoja sukurti atskirą komercinę organizaciją. Investuotojams, tarp kurių viena lyderiaujančių yra su Donaldo Trumpo šeima susijusio asmens vadovaujama įmonė, bus skirta tarp 20 ir 30 procentų akcijų.
Kontrolinis paketas išliktų FIFA rankose, o dar 20 procentų atitektų visoms 211-ai FIFA priklausančių futbolo federacijų. FIFA pranešime teigiama, kad kiekviena iš jų kasmet gautų po 20 milijonų JAV dolerių, o ši suma laikui bėgant augtų.
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Šioje istorijoje daug dėmesio sulaukia ir FIFA prezidentas Giannis Infantino, kuris, planuojama, vadovaus naujajai įmonei net ir tada, kai baigs savo kadencijas FIFA organizacijoje. Už tokį darbą jam, planuojama, atiteks daugiau nei 60 milijonų JAV dolerių per metus siekiantis atlyginimas – daugiau nei dešimt kartų didesnis nei dabartinis.
Pasipiktinusi planais parduoti didžiausią pasaulio futbolo renginį UEFA išleido pranešimą, kuriame smerkia planuojamus veiksmus.
„Futbolo siela ir valdymas neturi būti parduodami, ypač tuomet, kai visiškai neaišku, kas iš to pelnosi. Futbolas nė vienam iš mūsų nepriklauso, jo negali parduoti ir FIFA“, – savo pranešime rašo UEFA.
ESPN žurnalisto Marko Ogdeno teigimu, UEFA šią savaitę organizuos skubų 55-ių jai priklausančių asociacijų nuotolinį susitikimą, kuriame bus aptartas ir galimas pasaulio čempionato boikotas. Šią informaciją tvirtina ir „Sky Sports“ atstovas Robas Harrisas.
Grasinimas boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą G. Infantino valdymo laikotarpiu yra pasiteisinusi strategija. Ją UEFA naudojo ir 2021-aisiais, kai bus paskelbta apie planus planetos pirmenybes rengti ne kas ketverius metus, kaip yra įprasta beveik jau šimtą metų, o kas dvejus – tąkart FIFA nusileido ir persigalvojo.
UEFA ir FIFA neakivaizdinis karas vyksta jau ne pirmą mėnesį, o žibalo į ugnį įpylė ir G. Infantino iniciatyva, kai paskatintas JAV prezidento Donaldo Trumpo jis atidėjo JAV rinktinės puolėjo Folarino Baloguno suspendavimą dėl gautos raudonos kortelės. Birželio mėnesį UEFA kritikavo šį sprendimą ir kaltino FIFA mindant futbolo dvasią.
FIFAUEFAGianni Infantino
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