Savo šansais tikintis A. Skerla: „Galbūt varžovai galvos, kad viskas jau baigta“

Pirmąją komandų dvikovą Tbilisyje žalgiriečiai pralaimėjo rezultatu 0:3, tačiau prieš atsakomąjį mačą komanda rankų nenuleidžia.
„Buvo labai skaudus pralaimėjimas išvykoje, bet komandai iš savo patirties sakiau, kad niekada nereikia nuleisti rankų. Dabar žaisime namuose, prie savų sienų, turėsime gausų palaikymą“, – kalbėjo O. Verbickas.
Kapitono teigimu, komandai papildomo pasitikėjimo suteikė savaitgalį iškovota dramatiška pergalė prieš „Hegelmann“. Žalgiriečiai Raudondvaryje du kartus atsiliko, tačiau atsitiesė ir paskutinę minutę išplėšė pergalę 3:2.
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„Šios rungtynės parodė, kad nereikia nuleisti rankų. Manau, komanda patikėjo, kad tikrai galime išlipti iš sunkios situacijos. Dėsime visas jėgas, kad namuose pasiektume reikiamą rezultatą ir patektume į kitą etapą. Žinome, kad neturime kur trauktis, žinome, kaip turime pradėti rungtynes“, – teigė kapitonas.
Pasak O. Verbicko, viena svarbiausių užduočių bus sėkminga rungtynių pradžia.
„Visi galvoja apie tai, kad mums labai svarbu per pirmąsias 15–20 minučių įmušti įvartį. Tuomet visas žaidimas gali pasikeisti. Tai suteiktų mums psichologinį pranašumą ir leistų visiškai sugrįžti į kovą“, – sakė saugas.
Vyriausiasis treneris A. Skerla pripažino, kad rezultatas Tbilisyje buvo netikėtas ir skaudus, tačiau pabrėžė, jog komanda neturėtų iš karto galvoti apie visą trijų įvarčių deficitą.
„Esame nusivylę pirmosiomis rungtynėmis, bet gyvenimas tęsiasi ir laukia antrasis mačas. Rezultatas sudėtingas, tačiau turime padaryti viską, kad sužaistume geras rungtynes. Visų pirma nereikia galvoti, kaip įmušti tris įvarčius. Pradžioje reikia galvoti, kaip įmušti vieną. Įvarčiai keičia rungtynes. Jeigu pavyktų pasižymėti kuo anksčiau, turėtume daugiau laiko pelnyti ir kitus įvarčius. Galbūt varžovai galvos, kad viskas jau baigta, bet mes turime galvoti apie save – kaip juos nubausti ir priversti čia jaustis nekomfortiškai“, – kalbėjo A. Skerla.
Analizuodamas pirmąją dvikovą treneris apgailestavo dėl lengvai praleistų įvarčių.
„Tai buvo labai prasti ir apmaudūs įvarčiai. Nebuvo taip, kad varžovai mus apžaistų pozicinėmis atakomis ar kažką sukurtų individualiai. Mes vėlavome, laiku neišmušėme kamuolio, o varžovai tuo pasinaudojo. Tokiose rungtynėse negalima praleisti trijų tokių įvarčių“, – sakė strategas.
Paklaustas apie 16-metį Tbilisio ekipos žaidėją Tornikę Kvaraccheliją jis sakė, kad „Dinamo“ gretose yra ir kitų pavojingų žaidėjų.
„Kiekvieną kartą, kai jis turi kamuolį, kyla grėsmė. Spręsime šį klausimą, turbūt reikės gintis šiek tiek kitaip. Tačiau pavojingas ne tik jis – aplinkui yra daugiau individualiai stiprių ir greitų žaidėjų, kurie labai pavojingi kontratakose“, – vertino A. Skerla.
Atsakomosios „Žalgirio“ ir Tbilisio „Dinamo“ rungtynės vyks liepos 30 dieną, ketvirtadienį, nuo 20 val. FK „Žalgiris“ namų stadione. Paskutinius bilietus į rungtynes galima įsigyti „Kakava.lt“
Andrius SkerlaOvidijus VerbickasVilniaus Žalgiris
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