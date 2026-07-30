Vilniečiai po pirmojo mačo turėjo net trijų įvarčių deficitą, bet po įspūdingo stebuklo Vilniuje laimėjo seriją bendru rezultatu 7:5.
Po finalinio švilpuko emocijų neslėpė visi į „Žalgirio“ namų stadioną susirinkę sirgaliai.
Ne išimtimi tapo ir Vilniaus klubo vadovybė – prezidentas Andrius Tapinas, atrodo, sunkiai galėjo patikėti savo akimis tuo, kas įvyko.
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Pasibaigus mačui A. Tapinas feisbuke pasidalino vaizdo įrašu, kuriame tiesiog sprogdindamas emocijų bombą rėkė į kamerą.
Po šios pergalės „Žalgiris“ taip pat užsitikrino mažiausiai 1,075 mln. eurų UEFA premiją.
Po šios pergalės „Žalgiris“ žengė į trečiąjį atrankos etapą ir jame susikaus su Splito „Hajduk“ (Kroatija) klubu.
Norint žaisti pagrindiniame Konferencijų lygos turnyre vilniečiams reikės įveikti keturis atrankos etapus. Dabar A. Skerlos auklėtiniai įveikė du.
Andrius TapinasVilniaus ŽalgirisTbilisio Dinamo
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