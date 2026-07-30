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Prieš lemiamą „Žalgirio“ kovą – A. Tapino žinutė sirgaliams

2026 m. liepos 30 d. 11:31
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Vilniaus „Žalgiris“ savų sirgalių akivaizdoje stos į UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo kovą su Tbilisio „Dinamo“ ir sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą, kurį kartvelų klubas įgijo praėjusią savaitę. Prieš lemiamą susitikimą komandos prezidentas, visuomenininkas Andrius Tapinas išplatino žinutę.
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Būsimąsias rungtynes A. Tapinas prilygino stebuklo ieškojimui, tačiau patikino, kad asmeniškai bendravo su beveik visais žaidėjais ir išvardijo priežastis, kodėl sirgaliai turėtų tikėti, kad priešininkų susikurta didžiulė persvarą Vilniuje gali nebūti saugi.
„Europiniai futbolo vakarai tokių stebuklų pateikia – vakar įvyko Danijos stebuklas Lenkijoje“, – teigė „Žalgirio“ prezidentas, omenyje turėdamas trečiadienio vakarą įvykusią sensacingą „Aarhus“ pergalę. Pirmąją dvikovą net 4:1 laimėję Poznanės „Lech“ futbolininkai atsakomąsias rungtynes žaidė savų sirgalių akivaizdoje, tačiau pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiai tokiu pačiu rezultatu, o galiausiai po baudinių serijos pergalę šventė Danijos klubas.
Kaip priežastis tikėti A. Tapinas vardijo išaugusį žaidėjų pasitikėjimą savimi po pergalės išvykoje prieš Kauno rajono „Hegelmann“ komandą, kai paskutinėmis minutėmis buvo laimėta rezultatu 3:2.
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„Vilniaus „Žalgiris“ moka mušti daug įvarčių“, – pasitikinčiai pareiškė A. Tapinas.
„Ankstyvas įvartis daug ką pakeistų, bet reikia uraganinio puolimo. Prarasti vis tiek nėra ką, saugotis nėra ko, reikia imti už gerklės ir šluoti varžovus nuo pirmų minučių“, – kiek vėliau teigė jis.
Rungtynių pradžia – 20:00 val.
Andrius TapinasVilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga
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