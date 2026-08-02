Istorinį pasiekimą užfiksavusiame „Kauno Žalgiryje“ – naujokas

Į Kauną futbolininkas atvyksta po to, kai atsisveikino su Galacio „Otelul“ klubu Rumunijoje.
Būtent šioje šalyje 29-erių kroatas praleido didžiąją savo karjeros dalį – pajėgiausioje Rumunijos futbolo lygoje jam taip pat teko atstovauti „Hermannstadt“, „Sepsi“ ir Klužo CFR ekipoms.
Rumunijos čempionate puolėjas yra pelnęs beveik 50 įvarčių ir atlikęs beveik 10 rezultatyvių perdavimų.
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Su Klužo komanda G. Debeljuhas du kartus tapo Rumunijos čempionu, kartą į viršų kėlė Rumunijos Supertaurę.
Atstovaudamas šiai ekipai „Kauno Žalgirio“ naujokas taip pat kaupė patirtį pagrindiniuose UEFA turnyruose – grupių etape jam teko žaisti ir mušti įvarčius tiek Konferencijų lygoje, tiek Europos lygoje.
Italijos klubo „Torino“ jaunimo sistemoje augęs futbolininkas profesionalo karjerą pradėjo Italijos „Piacenza“, „Montova“ ir „Este“ komandose.