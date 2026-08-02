SportasFutbolas

Neįprastą pavadinimą turinčios rungtynės nusprendė: Toplyga turi naujus lyderius (1)

2026 m. rugpjūčio 2 d. 22:20
Lrytas.lt
Aukščiausia Lietuvos futbolo lyga – Toplyga – turi naujus turnyrinės lentelės lyderius. Tokia situacija susiklostė po vadinamojo logistikos derbio sekmadienio vakarą.
Daugiau nuotraukų (1)
Raudondvario stadione susitiko aikštelės šeiminkai Kauno rajono „Hegelmann“ ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ klubai, kurį 2:1 (1:0) laimėjo svečiai ir nuo šiol bent trumpam įsitaisė lygos viršūnėje.
17-ąją minutę Mykola Musolitinas atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kur kovoje su Stefanu Miloševičiumi kamuolį į savo vartus nukreipė Isaacas Barry Ojumah. 52-oji minutė buvo įprasminta antruoju Vilniaus komandos įvarčiu – M. Musolitinas atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur taikliai galva kamuolį į vartus nukreipė Xabi Auzmendi.
Įprastai sėkmingai Raudondvario stadione žaidžiantys mėlynai balti sugrąžino intrigą. Standartinės padėties metu 72-ąją minutę pasižymėjo Domas Slendzoka, kuriam tai buvo pirmasis karjeros įvartis Toplygoje. Vis dėlto šturmo šeimininkams surengti nepavyko – rezultatas liko nepasikeitęs.
Susiję straipsniai
G. Gineičiu susidomėjo legendinis futbolo klubas: prašoma didžiulė išpirka

G. Gineičiu susidomėjo legendinis futbolo klubas: prašoma didžiulė išpirka

Istorinį pasiekimą užfiksavusiame „Kauno Žalgiryje“ – naujokas

Istorinį pasiekimą užfiksavusiame „Kauno Žalgiryje“ – naujokas

Migrantų krizės Ispanijoje metu žuvo futbolininkė: po mirties tėtis atskleidė gniuždantį faktą

Migrantų krizės Ispanijoje metu žuvo futbolininkė: po mirties tėtis atskleidė gniuždantį faktą (4)

Su 35 taškais „TransINVEST“ šiuo metu yra pirmi Toplygoje, tačiau yra sužaidę net dvejomis rungtynėmis daugiau (22 prieš 20) už antroje vietoje esantį ir 34 taškus turintį „Kauno Žalgirį“. Tiek pat taškų (34) yra surinkęs ir Vilniaus „Žalgiris“, tačiau jie yra sužaidę 21 rungtynes.
ToplygaVilniaus rajono „Transinvest“

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.