Raudondvario stadione susitiko aikštelės šeiminkai Kauno rajono „Hegelmann“ ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ klubai, kurį 2:1 (1:0) laimėjo svečiai ir nuo šiol bent trumpam įsitaisė lygos viršūnėje.
17-ąją minutę Mykola Musolitinas atliko aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kur kovoje su Stefanu Miloševičiumi kamuolį į savo vartus nukreipė Isaacas Barry Ojumah. 52-oji minutė buvo įprasminta antruoju Vilniaus komandos įvarčiu – M. Musolitinas atliko perdavimą į baudos aikštelę, kur taikliai galva kamuolį į vartus nukreipė Xabi Auzmendi.
Įprastai sėkmingai Raudondvario stadione žaidžiantys mėlynai balti sugrąžino intrigą. Standartinės padėties metu 72-ąją minutę pasižymėjo Domas Slendzoka, kuriam tai buvo pirmasis karjeros įvartis Toplygoje. Vis dėlto šturmo šeimininkams surengti nepavyko – rezultatas liko nepasikeitęs.
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Su 35 taškais „TransINVEST“ šiuo metu yra pirmi Toplygoje, tačiau yra sužaidę net dvejomis rungtynėmis daugiau (22 prieš 20) už antroje vietoje esantį ir 34 taškus turintį „Kauno Žalgirį“. Tiek pat taškų (34) yra surinkęs ir Vilniaus „Žalgiris“, tačiau jie yra sužaidę 21 rungtynes.