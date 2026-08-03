„Banga“ pergalę iš Šiaulių išsivežė net žaisdami mažumoje

Jau 14-ąją minutę kamuolys suspurdėjo šiauliečių vartų tinkle, tačiau įvartis įskaitytas nebuvo, nes prieš pat Aarono Olugbogi aštrų perdavimą į baudos aikštelę, kamuolys paliko aikštės ribas.
Kėlinio viduryje ir vėl kilo pavojus šeimininkų aikštės pusėje. Į pavojingą A. Olugbogi perdavimą niekas neatsiliepė, o Roko Filipavičiaus bandymą blokavo gynėjai.
Sužaidus 27 minutes, gargždiškiai užsidirbo teisę mušti baudinį – A. Olugbogi smūgį pirmuoju bandymu atrėmė Gustas Baliutavičius, tačiau pakartotiniu smūgiu gargždiškių puolėjas nesuklydo ir išvedė komandą į priekį.
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Pirmosios susitikimo dalies pabaigoje buvo visa įvykių puokštė. Iš pradžių svečių ekipos gynėjas Cadu Galvao prieš save išvydo antrą geltoną kortelę ir buvo pašalintas iš aikštės.
44 minutę prie atšokusio kamuolio suskubęs Danielis Romanovskis atstatė pusiausvyrą, o jau per arbitro kompensuotą laiką standartinės padėties metu smūgiu galva ir vėl komandą į priekį išvedė Deividas Malžinskas.
Po pertaukos į šiauliečių vartus kamuolį iš arti pasiuntė Ignas Venckus, bet šįkart po VAR patikros buvo užfiksuota nuošalė.
Vos prasidėjus arbitro kompensuotam laikui paskutinį smūgį Manto Kuklio auklėtiniams sudavė Sidas Praleika. Kamuolį perėmęs gargždiškių saugas tiesiog įspūdingu tolimu smūgiu nuginklavo šeimininkų vartininką G. Baliutavičių.
Po šios pergalės „Banga“ su 33 taškais pavijo „Džiugą“ ir „Sūduvą“, o vos 13 taškų turintys FA „Šiauliai“ – turnyro lentelės dugne.