„Džiugas“ iškovojo tašką Panevėžyje

Pirmasis rimtas gaisras prie panevėžiečių vartų kilo sužaidus 13 minučių. Brendanas Asomugha sukontroliavo kamuolį varžovų baudos aikštelėje ir akrobatiniu smūgiu smūgiavo į tolimąjį viršutinį vartų kampą, tačiau šiame epizode nuostabiai komandą išgelbėjo Vytautas Černiauskas.
27-ąją minutę rezultatą persvėrė šeimininkai. Pirmąjį įvartį ne tik šiose rungtynėse, bet ir šiame sezone pelnė po Marko Bačanino perdavimo tiksliai į vartų kampą smūgiavęs Ernestas Burdzilauskas.
Baigiantis pirmajam kėliniui atstatyti pusiausvyrą galėjo telšiškių puolimo lyderis Ronaldas Sobowale, kurio smūgį paskutinę akimirką blokavo panevėžiečių gynėjai.
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Antrąją susitikimo dalį gerokai aktyviau pradėjo telšiškiai. Andriaus Lipskio auklėtiniai spaudė varžovus ir netgi sugebėjo pasiųsti kamuolį į vartų tinklą, tiesa, po Deitono Vinckaus smūgio buvo užfiksuotas žaidimas ranka ir rezultatas liko nepakitęs.
Telšiškių futbolininko B. Asomugha aktyvumas panevėžiečių aikštės pusėje visgi davė vaisių. Kamuolio baudos aikštelėje sulaukęs gynėjas šįkart jau sugebėjo nuginkluoti Vytautą Černiauską ir išplėšti tašką.
„Panevėžys“ su 20 taškų lieka 8-oje pozicijoje, o „Džiugo“ sąskaitoje – 34 taškai ir 4-oji vieta.