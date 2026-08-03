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„Kauno Žalgirio“ klube – Australijos rinktinės kandidatas

2026 m. rugpjūčio 3 d. 18:33
Lrytas.lt
Lietuvos čempionas FK „Kauno Žalgiris“ sulaukė papildymo prieš pat UEFA Čempionų lygos atrankos trečiojo etapo rungtynes su Zagrebo „Dinamo“.
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Žaliai baltus marškinėlius apsivilks Australijos rinktinės kandidatas, ilgametis Splito „Hajduk“ žaidėjas Anthony Kalikas.
28-erių Australijos ir Kroatijos pilietybes turintis saugas legendiniam Kroatijos klubui su pertraukomis priklausė dešimtmetį, o dabar papildė „Kauno Žalgirio“ klubą.
Keletui Australijos klubų taip pat atstovavęs A.Kalikas Kroatijoje taip pat buvo skolinamas „Rudeš“ ir „Gorica“ ekipoms.
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Australijos jaunimo rinktinėse jaunystėje žaidęs futbolininkas praėjusiais metais taip pat sulaukė kvietimo ir į nacionalinę Australijos vyrų futbolo rinktinę.
Pajėgiausioje Kroatijos futbolo lygoje A.Kalikas yra sužaidęs beveik 200 rungtynių ir savo sąskaitoje turi 30 rezultatyvių veiksmų.
Per savo karjerą futbolininkas yra iškovojęs Australijos ir Kroatijos futbolo taures, o „Gorica“ ir „Hajduk“ klubuose jį treniravo lietuvis Valdas Dambrauskas.
Kauno ŽalgirisToplyga

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