SportasFutbolas

UEFA žioplumas: sumaišė Vilniaus ir Kauno „Žalgirius“ Abu „Žalgiriai“ sužinojo galimus varžovus europinėje kelionėje

2026 m. rugpjūčio 3 d. 15:30
Lrytas.lt
Pirmadienį buvo traukiami lemiami UEFA Čempionų lygos, UEFA Europos lygos ir UEFA konferencijos lygų atrankų burtai, o čia nemažą klaidą padarė ir organizatoriai, sumaišydami du Lietuvos „Žalgirius“.
Daugiau nuotraukų (3)
Iš pradžių buvo traukiami UEFA Čempionų lygos burtai, kur „Kauno Žalgirio“ klubas sužinojo, jog įveikęs Zagrebo „Dinamo“ (Kroatija) klubą, kvalifikaciniame etape į Čempionų lygą, susitiktų su „Viking“ klubu iš Norvegijos.
Patyrus pralaimėjimą prieš Kroatijos klubą, kauniečiai kovotų dėl vietos Europos lygoje. O čia Lietuvos čempionų lauktų „Hradec Kralove“ ekipa iš Čekijos arba Turkijos futbolo milžinas – Stambulo „Bešiktaš“.
Tuo tarpu Vilniaus „Žalgirio“ gerbėjai išvydo ne patį maloniausią vaizdą. Traukiant Konferencijų lygos burtus UEFA sugebėjo įrašyti ne Vilniaus „Žalgirio“, o „Kauno Žalgirio“ pavadinimą.
Susiję straipsniai
Beprotybė: bilietai į „Žalgirio“ mačą su kroatais iššluoti vos per penkias minutes

Beprotybė: bilietai į „Žalgirio“ mačą su kroatais iššluoti vos per penkias minutes

„Žalgirio“ stebuklas nugulė į istorijos metraščius – buvo pagerinti net keturi Lietuvos rekordai

„Žalgirio“ stebuklas nugulė į istorijos metraščius – buvo pagerinti net keturi Lietuvos rekordai

Tris „Žalgirio“ įvarčius į buvusios ekipos vartus įmušęs S. Bilenkis: „Atsiprašau, bet turėjau tai padaryti“

Tris „Žalgirio“ įvarčius į buvusios ekipos vartus įmušęs S. Bilenkis: „Atsiprašau, bet turėjau tai padaryti“

Klaidos nepastebėjo ir vedėjai, kurie Lietuvos sostinės komandą įvardijo kaip „Kauno Žalgirį“.
UEFA sumaišė Vilniaus ir Kauno Žalgirius Daugiau nuotraukų (3)
UEFA sumaišė Vilniaus ir Kauno Žalgirius
O Vilniaus „Žalgiriui“ įveikus Splito „Hajduk“ (Kroatija) ekipą, dėl vietos Konferencijų lygoje tektų susitikti su Čenstakavos „Rakow“ (Lenkija) arba Stokholmo „Hammarby“ (Švedija) ekipa.
Vilniaus ŽalgirisKauno ŽalgirisUEFA čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.