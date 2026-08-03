Iš pradžių buvo traukiami UEFA Čempionų lygos burtai, kur „Kauno Žalgirio“ klubas sužinojo, jog įveikęs Zagrebo „Dinamo“ (Kroatija) klubą, kvalifikaciniame etape į Čempionų lygą, susitiktų su „Viking“ klubu iš Norvegijos.
Patyrus pralaimėjimą prieš Kroatijos klubą, kauniečiai kovotų dėl vietos Europos lygoje. O čia Lietuvos čempionų lauktų „Hradec Kralove“ ekipa iš Čekijos arba Turkijos futbolo milžinas – Stambulo „Bešiktaš“.
Tuo tarpu Vilniaus „Žalgirio“ gerbėjai išvydo ne patį maloniausią vaizdą. Traukiant Konferencijų lygos burtus UEFA sugebėjo įrašyti ne Vilniaus „Žalgirio“, o „Kauno Žalgirio“ pavadinimą.
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Klaidos nepastebėjo ir vedėjai, kurie Lietuvos sostinės komandą įvardijo kaip „Kauno Žalgirį“.
O Vilniaus „Žalgiriui“ įveikus Splito „Hajduk“ (Kroatija) ekipą, dėl vietos Konferencijų lygoje tektų susitikti su Čenstakavos „Rakow“ (Lenkija) arba Stokholmo „Hammarby“ (Švedija) ekipa.
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