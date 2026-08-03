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Vilniau, ruoškis: būsimi „Žalgirio“ varžovų sirgaliai išvykoje padegė stadioną

2026 m. rugpjūčio 3 d. 19:49
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgiris“ ketvirtadienį atrankos į UEFA Konferencijų lygos namų rungtynėse priims Splito „Hajduk“ ekipą, kurios sirgaliai pasižymėjo ne iš pačios gražiausios pusės.
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Praėjusią savaitę startavo Kroatijos futbolo čempionatas, kuriame nemaloniu incidentu išsiskyrė „Hajduk“ komandos „Torcida“ sirgaliai.
Ištikimiausi gerbėjai iš pradžių grasino boikotuoti išvykos rungtynes prieš NK „Varaždin“, tačiau šeimininkams sumažinus kainas „Torcida“ atvyko į stadioną.
Visgi Splito komandos gerbėjai nepanoro elgtis, kaip padorūs svečiai ir po rungtynių ant kėdžių sudėję fajerius juos uždegė, dėl ko tribūnoje kilo gaisras.
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„Hajduk“ rungtynes pralaimėjo 1:2, o vienintelį svečių įvartį pelnė lietuviškų šaknų turintis Rokas Pukštas.
Vilniaus „Žalgiris“ ketvirtadienį namuose priims „Hajduk“ ekipą, o „Torcida“ sirgaliams numatyta 250 vietų „Žalgirio namų“ stadione.
Vilniaus ŽalgirisSplito HajdukUEFA Europos konferencijų lyga

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