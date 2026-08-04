Kitas „Žalgirio“ varžovas – lietuviškų akcentų turintis milžinas

Šlovinga istorija
„Hajduk“ oficialiai įkurtas 1911 metais. Klubo idėja kilo keturiems Splito studentams, kurie tuo metu mokėsi Prahoje ir susižavėjo Čekijos futbolu.
Ilgą laiką klubas buvo tapo pasipriešinimo okupantams simboliu. Žodis „hajduk“ šiame regione siejamas su kovotoju už laisvę (prieš Osmanų imperiją). Pilname klubo pavadinime – „Hrvatski Nogometni klub Hajduk Split“ yra žodžiai „Kroatijos futbolo klubas“, o klubo logotipe yra Kroatijos herbo raudonų ir baltų langelių šachmatų motyvas.
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„Hajduk“ sirgalių grupė „Torcida“ įkurta 1950 metų spalį ir laikoma viena seniausių organizuotų futbolo aistruolių grupių Europoje. Jos pavadinimas ir pirmosios palaikymo tradicijos buvo įkvėptos 1950 metų pasaulio čempionate išgarsėjusių Brazilijos sirgalių.
Klubo reikšmę miestui rodo ir narių skaičius – 2026 metais jis vėl perkopė 100 tūkstančių. Todėl „Hajduk“ Splite vertinamas ne vien kaip futbolo komanda, bet ir kaip svarbi miesto bei viso Dalmatijos regiono tapatybės dalis.
Jugoslavijos laikais „Hajduk“ buvo tarp didžiojo ketverto – kartu su pagrindiniu varžovu Zagrebo „Dinamo“ ir Belgrado grandais „Partizan“ bei „Crvena Zvezda“. Splito ekipa tuo laikotarpiu buvo trečia pagal iškovotus čempionų titulus (7) ir antra pagal laimėtus taurės turnyrus (9). Skaičiuojant ir du tarpukario titulus, „Hajduk“ Jugoslavijos čempionu tapo devynis kartus.
Praėjusio amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose Splito komanda buvo matoma tarp pajėgiausių Europos klubų. „Hajduk“ tris kartus – 1976, 1980 ir 1995 metais – pasiekė Europos čempionų taurės arba Čempionų lygos ketvirtfinalį. 1973 metais komanda žaidė Taurių laimėtojų taurės pusfinalyje, o 1984-aisiais – UEFA taurės pusfinalyje.
Naujieji laikai
Nepriklausomos Kroatijos čempionate „Hajduk“ laimėjo 3 iš pirmų 4 titulų, tačiau vėliau užleido lyderio pozicijas Zagrebo „Dinamo“ klubui. Iš viso Kroatijos čempionu „Hajduk“ tapo 6 kartus, šalies taurę laimėjo 8 kartus.
Ankstesnės kartos „Hajduk“ garsino Robertas Jarni, Alenas Bokšičius, Aljoša Asanovičius, Slavenas Biličius ir Igoris Štimacas – vėliau didžiuosiuose Europos klubuose žaidę futbolininkai, iš kurių beveik visi buvo ir 1998 metų pasaulio čempionato bronzą iškovojusios Kroatijos rinktinės dalimi. Vėliau „Hajduk“ vardui atstovavo tokios Kroatijos rinktinės žvaigždės kaip Darijo Srna, Ivanas Perišičius, Danijelis Subašičius, Nikola Kaliničius, Mario Pašaličius ir Nikola Vlašičius.
Tačiau geriausiems talentams išvykstant į užsienį pastaruosius du dešimtmečius Kroatijos čempionų titulas „Hajduk“ aistruoliams tapo lyg miražu – jo niekaip nepavyksta iškovoti nuo 2005 metų. Paskutiniai du klubo trofėjai – 2022 ir 2023 metais laimėtos Kroatijos taurės. Pirmąjį iš šių dviejų trofėjų „Hajduk“ padėjo iškovoti ir lietuviškas duetas – sporto direktorius Mindaugas Nikoličius ir treneris Valdas Dambrauskas.
Europos turnyruose „Hajduk“ paskutiniu metu taip pat sekasi ne itin gerai. Paskutinį kartą pagrindiniame UEFA turnyro etape Splito klubas dalyvavo 2010–2011 metų Europos lygoje. Nuo tada „Hajduk“ ne kartą pasiekė paskutinį atrankos barjerą, tačiau į pagrindinį UEFA turnyrų etapą nebegrįžo.
Viena kontrolinė dvikova
„Žalgiris“ ir „Hajduk“ kartą buvo susitikę kontrolinėse rungtynėse, tačiau jas matė tik rungtynių dalyviai. 2016 metų birželį Slovėnijos mieste Slovenske Konjicėje vykusį uždarą mačą Splito ekipa laimėjo 2:1. Žalgiriečių gretose tuomet pasižymėjo Andrija Kaludžerovičius.
„Žalgirio“ ir „Hajduk“ pora bus pirmoji oficiali šių klubų dvikova ir pirmasis Splito komandos susitikimas su Lietuvos klubu UEFA turnyruose. Iki šiol Lietuvos ir Kroatijos klubai Europoje buvo susitikę tik du kartus – abiem atvejais Lietuvos komandoms teko žaisti su Zagrebo „Dinamo“.
2006 metų UEFA Čempionų lygos antrajame atrankos etape Panevėžio „Ekranas“ bendru rezultatu 9:3 pralaimėjo prieš „Dinamo“. 2014 metų Čempionų lygos antrajame atrankos etape su Zagrebo „Dinamo“ susitiko „Žalgiris“. Žalgiriečiai tiek Zagrebe, tiek Vilniuje pralaimėjo 0:2 ir iš turnyro pasitraukė bendru rezultatu 0:4. Dar viena akistata prieš „Dinamo“ Lietuvos atstovų laukia greitu metu – rugpjūčio 4 ir 11 d. prieš „Dinamo“ Čempionų lygos atrankoje žais „Kauno Žalgiris“.
Gausūs lietuviški ryšiai
„Žalgirį“ ir „Hajduk“ sieja bent keli esami ir buvę žmonės. Du žalgiriečiai savo karjerą pradėjo „Hajduk“ gretose. gynėjas Petaras Bosančičius yra gimęs Splite, kelis metus praleido „Hajduk“ akademijoje.
Būdamas 16 metų į „Hajduk“ akademiją atvyko saugas Marko Capanas, kuris 2023 metais kaip kapitonas vedė Splito jaunimo komandą iki UEFA Jaunimo lygos finalo, vėliau nedaug žaidė pagrindinėje komandoje. Į Vilnių M. Capanas persikėlė būtent iš „Hajduk“.
Ryškų karjeros momentą „Hajduk“ klube turėjo buvęs žalgiriečių strategas Valdas Dambrauskas. Lietuvos treneris Splito komandą perėmė 2021 metų lapkritį, o 2021–2022 metų sezone iškovojo Kroatijos taurę ir čempionate užėmė antrąją vietą. Su juo klube kartu dirbo ir buvęs „Žalgirio“ sporto direktorius Mindaugas Nikoličius. 2021 metų sausį M. Nikoličius tapo „Hajduk“ sporto direktoriumi ir šias pareigas ėjo trejus su puse metų – iki 2024-ųjų gegužės.
Dviejų lietuvių darbo laikotarpiu pagrindinėje „Hajduk“ komandoje debiutavo Rokas Pukštas. 21 metų saugas yra gimęs JAV, lietuvių sportininkų šeimoje. Futbolininkas turi ir JAV, ir Lietuvos pasus, tačiau iki šiol atstovavo gimtosios šalies jaunimo rinktinėms.
Trenerių pasikeitimai
Dideli lūkesčiai ir trofėjų stygius neleido „Hajduk“ turėti stabilumo – per pastaruosius 10 metų Splito klubui vadovavo 18 skirtingų trenerių. 2024-2025 metų sezone komandą treniravo Italijos futbolo legenda Gennaro Gattuso, tačiau jis pratęsė tendenciją – išdirbo ne daugiau kaip vieną sezoną.
Šią tendenciją bando pakeisti dabartinis ekipos strategas 42 metų Gonzalo Garcia, kuris su „Hajduk“ dirba antrą sezoną iš eilės. Urugvajuje gimęs ir Ispanijoje užaugęs žaidėjas karjerą pradėjo Madrido „Real“ sistemoje, vėliau daugiausia rungtyniavo Nyderlanduose. Kaip treneris G. García anksčiau dirbo Danijos, Nyderlandų, Portugalijos klubuose, o Kroatijoje pradėjo nuo kuklesnės Pulo „Istra“ ekipos.
Jauna sudėtis
Svarbiausia „Hajduk“ komandos figūra aikštėje – 32 metų puolėjas Marko Livaja. Italijos (Milano „Inter“, Bergamo „Atalanta“) Ispanijos („Las Palmas“) ir Graikijos (Atėnų AEK) čempionatų patirties turintis kroatas į Splitą sugrįžo 2021 metais.
Nuo tada jis „Hajduk“ gretose sužaidė daugiau nei 200 rungtynių, įmušė per 100 įvarčių ir tapo vienu svarbiausių dabartinės komandos simbolių. Su Kroatijos rinktine M. Livaja 2022 metų pasaulio čempionate iškovojo bronzos medalius. Praėjusį sezoną puolėjas Kroatijos lygoje pelnė 9 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Jis yra vienas iš nedaugelio komandos žaidėjų, kuriems yra virš 30 metų. Pastarųjų 5 oficialių rungtynių starto sudėčių amžiaus vidurkis „Hajduk“ ekipoje siekė 24 metus. Rezultatyviausias komandos futbolininkas buvo iš „Hajduk“ akademijos kilęs Michele Šego. 25 metų žaidėjas įmušė 13 įvarčių bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Šį sezoną jis jau pasižymėjo Europos lygos rungtynėse su „Pafos“.
Svarbų vaidmenį ekipoje atlieka ir R. Pukštas, kuris praėjusį sezoną Kroatijos čempionate R. Pukštas įmušė 9 įvarčius, o naująjį sezoną pradėjo tiksliu smūgiu į „Varaždin“ vartus. Komanda turi ir Kanados rinktinės žaidėją, kuris rungtyniavo Pasaulio čempionate – tai 22 metų Niko Siguras. Jis pasirodė rungtynėse su Kataru ir Pietų Afrikos Respublika, o aštuntfinalio susitikimą su Maroku pradėjo Kanados rinktinės starto sudėtyje.
Vasarą Splito komandos gynybą papildė žaidėjai, kurie praėjusį sezoną žaidė Šveicarijos, Nyderlandų, Prancūzijos čempionatuose, antroje Ispanijos lygoje. Kone ryškiausias naujokas – iš „Basel“ paskolintas Kroatijos jaunimo rinktinės saugas Marinas Šotičekas.
Nesėkmingas naujas startas
2025–2026 metų Kroatijos čempionate „Hajduk“ komanda finišavo antra, tačiau nuo čempiono Zagrebo „Dinamo“ atsiliko 18 taškų. Nesėkmingas buvo ir praėjusio sezono pasirodymas Europoje – antrajame Konferencijų lygos etape po pratęsimo pralaimėta prieš Tiranos „Dinamo City“.
Šių metų Europos sezoną „Hajduk“ pradėjo Europos lygos atrankoje. Pirmajame etape kroatai namuose 2:0 įveikė „Žilina“, išvykoje pralaimėjo 1:2 ir į kitą etapą pateko bendru rezultatu 3:2.
Antrajame etape Splito komanda savo aikštėje 2:0 nugalėjo žalgiriečiams pažįstamą „Pafos“. Vis dėlto Kipre persvaros išsaugoti nepavyko. „Hajduk“ antrąjį įvartį praleido per teisėjo pridėtą laiką, o per pratęsimą – dar du ir pralaimėjo 0:4. Bendru rezultatu 2:4 iš Europos lygos pasitraukusi komanda pateko į Konferencijų lygą.
Savaitgalį „Hajduk“ nesėkme pradėjo ir Kroatijos čempionatą – svečiuose 1:2 nusileido „Varaždin“. R. Pukštas antrajame kėlinyje buvo išlyginęs rezultatą, o Marko Livaja rungtynių pabaigoje nerealizavo 11 metrų baudinio.
Pirmosios „Žalgirio“ ir Splito „Hajduk“ rungtynės vyks rugpjūčio 6 d. nuo 20 val. FK „Žalgirio“ namų stadione Vilniuje. Bilietai į šias rungtynes išpirkti, dvikovą tiesiogiai transliuos TV3 televizija.
Atsakomoji dvikova rugpjūčio 13 d. bus žaidžiama Splite.