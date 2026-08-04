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L. Messi paaukojo pinigų gaisrų nuniokotos teritorijos šalia Madrido atkūrimui

2026 m. rugpjūčio 4 d. 20:27
Futbolininkas Lionelis Messi paaukojo pinigų, kad padėtų atkurti miško gaisrų nuniokotą teritoriją netoli Madrido.
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Madrido regiono prezidentė Isabel Diaz Ayuso pranešė, kad buvusi komandos „Barcelona“ žvaigždė šiam tikslui skyrė 80 tūkst. eurų.
Savo įraše platformoje „X“ I. Diaz Ayuso rašė: „Leo Messi paaukojo 80 tūkst. eurų Vakarų Madrido kalnų atkūrimui. Noriu jam padėkoti ir pasakyti, kad Madrido gyventojai tikisi netrukus pasveikinti jį aplodismentais, kurių jis nusipelno.“
Regionas, esantis į vakarus nuo Ispanijos sostinės, smarkiai nukentėjo nuo gaisrų – buvo padaryta didelė žala žemei ir turtui, o gyventojai buvo priversti evakuotis iš savo namų.
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Lionelis MessigaisraiMadridas

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