L. Messi paaukojo pinigų gaisrų nuniokotos teritorijos šalia Madrido atkūrimui

Madrido regiono prezidentė Isabel Diaz Ayuso pranešė, kad buvusi komandos „Barcelona“ žvaigždė šiam tikslui skyrė 80 tūkst. eurų.
Savo įraše platformoje „X“ I. Diaz Ayuso rašė: „Leo Messi paaukojo 80 tūkst. eurų Vakarų Madrido kalnų atkūrimui. Noriu jam padėkoti ir pasakyti, kad Madrido gyventojai tikisi netrukus pasveikinti jį aplodismentais, kurių jis nusipelno.“
Regionas, esantis į vakarus nuo Ispanijos sostinės, smarkiai nukentėjo nuo gaisrų – buvo padaryta didelė žala žemei ir turtui, o gyventojai buvo priversti evakuotis iš savo namų.
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L. Messi yra žinomas dėl savo filantropinės veiklos: 2007 m. jis įkūrė „Leo Messi“ fondą, skirtą remti vaikams ir jaunimui per sveikatos, švietimo ir sporto programas.