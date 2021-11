Vilniaus „Ryto“ dokumentika: kaip klube vyksta varžovų skautingo procesas?

Po rungtynių su Utenos „Juventus“, kurias sostinės klubas pralaimėjo 89:111, Giedriaus Žibėno auklėtiniai po kelių dienų keliavo į Vokietiją, kur jų laukė pirmosios FIBA Čempionų lygos grupės rungtynės su Oldenburgo „EWE Baskets“.

Tuomet dar mažai kas įsivaizdavo, kad spalio pradžioje du pralaimėjimus iš eilės patyrusi komanda jau po dviejų savaičių įtikinamai nugalės dukart iš eilės Čempionų lygoje triumfavusį Burgoso „San Pablo“, o lapkričio pradžioje įveiks principinį varžovą Kauno „Žalgirį“ jo paties arenoje.

Prieš pirmąsias Čempionų lygos rungtynes su „EWE Baskets“, „Iš arti“ kūrybinė grupė pakalbino „Ryto“ vyr. trenerio asistentą Gustą Maskoliūną, kuris yra atsakingas už varžovų analizę.

„Dabar esame Vokietijoje, o aš savo darbus turėjau būti pasiruošęs dar 2–3 dienas prieš išvyką. Mums, asistentams, labai svarbu visada būti bent vienu žingsniu priekyje. Šiandien žaidžiame su Oldenburgu ir mano mintys yra rungtynėse, bet šalia to aš jau galvoju, kaip susidėlioti darbus su Panevėžio „Lietkabeliu“.

Pradedu nuo darbo lėktuve, kur turiu parsisiuntęs kelias varžovų rungtynes. Bet kuriuo laisvu momentu, kai žaidėjai ilsisi, aš galiu užsiimti analize ir aprašyti bent 1–2 varžovų žaidėjus. Šiais metais žymiai lengviau dirbti su LKL komandomis, nes pažįstu daugelį žaidėjų ir jau žinau jų stipriąsias ir silpnąsias puses.

Čempionų lygoje reikia atidesnio žvilgsnio, nes komandos ateina pasiruošusios ir žaidėjų rotacija yra visiškai kitokia nei LKL. Kiekvienam „Ryto“ krepšininkui yra pateikiama informacija apie varžovus per specialią mobiliąją programėlę“, – apie skautingo niuansus kalbėjo G. Maskoliūnas.

Čempionų lygos starte „Rytas“ po dramatiškos kovos Vokietijos klubui pralaimėjo 72:76, o klubo vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas rūbinėje savo vyrams pasakė:

„Po paskutinių rungtynių (su „Juventus“, – aut. past.) mes sureagavome. Saugojome kamuolį, padarėme tik 8 klaidas, bet šiandien buvo ne mūsų diena pataikyti metimus. 7 iš 29 nėra mūsų skaičiai – tai mus žudė. Sezonas tik prasideda ir po kelių dienų turime kitas rungtynes, todėl aukščiau galvas!“

Prabėgus trims dienoms „Ryto“ komandoje užfiksuoti pirmieji COVID-19 atvejai šį sezoną. Koronavirusas buvo nustatytas Margiriui Normantui ir Martynui Pacevičiui.

Devintąją saviizoliacijos dieną aukštaūgis M. Pacevičius specialiame interviu nuotoliniu būdu sakė: „Kažkiek tikėjausi teigiamo atsakymo, nes jaučiau šiokius tokius simptomus – buvo prasidėjusi sloga, stipriai skaudėjo galvą. Nuliūdau, bet kartu supratau, kad tai – neišvengiama.

Turbūt anksčiau ar vėliau visi užsikrėsime ir prasirgsime, o aš sirgęs dar nebuvau, – kalbėjo M. Pacevičius. – Pirmas 5 dienas sveikata tik blogėjo. Temperatūros, ačiū Dievui, neturėjau, bet „plyšo“ galva.

Į antrą saviizoliacijos pusę jaučiausi geriau, todėl klubo treneriai ir daktarai prie durų atvežė ir paliko įvairios įrangos – gumų, svorių ir pan. Fizinio rengimo treneris Tadas Jackūnas atsiuntė programą, todėl galėjau kokybiškai sportuoti namuose. Niekam nelinkėčiau užsikrėsti ir rekomenduoju laikytis visų saugumo nurodymų.“

M. Pacevičius per televiziją stebėjo, kai jo komandos draugai 85:71 užtikrintai „Jeep“ arenoje nugalėjo „Lietkabelį“, tačiau sunkią žandikaulio traumą patyrė Tanneris Leissneris: „Buvo keista, bet per televiziją labai gerai matėsi, kas vyksta aikštelėje – kaip vaikšto kamuolys, kur jis turėjo nueiti, bet nenuėjo ir pan. Kai sėdi ant suoliuko, kitą kartą akis to nepastebi. Matant Tannerio traumą apėmė pyktis – kodėl mums taip nesiseka?“

Vis tik sudėtinga atkarpa, kurią „Rytas“ išgyveno jau sezono pradžioje, tik dar labiau sutelkė komandą, o ypač svarbus Čempionų lygos mačas laukia jau kitą savaitę. Lapkričio 17 d., trečiadienį, vilniečiai „Avia Solutions Group“ arenoje sieks labai reikalingos pergalės prieš Stambulo „Besiktas“ klubą.

Pirmajame rate „Rytas“ varžovams po pratęsimo nusileido 79:82. Turkijos klubas prieš atsakomąsias rungtynes Vilniuje neįgijo tarpusavio pranašumo, kadangi pagal lygos nuostatus pratęsime komandų tarpusavio taškų santykis nėra skaičiuojamas.

Jeigu artėjantį trečiadienį „Rytas“ nugalės „Besiktas“ bent vieno taško skirtumu, jis prieš Turkijos klubą turės tarpusavio pranašumą, kuris gali būti labai svarbus kovojant dėl aukštesnės vietos turnyrinėje lentelėje.

Prieš šį mačą „Rytas“ sužais ir LKL rungtynes. Šeštadienį „Jeep“ arenoje vilniečiai susitiks su Jonavos „CBet“.