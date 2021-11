„Riviles“ veteranų šou nukaldino pergalę savaitės rungtynėse

Bene labiausiai intriguojanti šios savaitės dvikova vyko Vilniuje, kur susitiko šio sezono favoritės – Vilniaus „Rivile“ ir Kauno r. „Omega“. 17-os taškų deficitą sugebėję panaikinti vilniečiai iškovojo pergalę 69:64 ir užsiropštė į turnyrinės lentelės viršų.

Svečiai nuo pat pirmosios rungtynių minutės pradėjo smaugti „Rivilę“, o tuo puikiai pasinaudojo Tadas Klimavičius, rungtynes pradėjęs 6-iais iš eilės pelnytais taškais. Nors Karolio Brusoko pastangomis „Rivile“ neleido varžovams atitrūkti nuo pirmųjų minučių, spurtą 9:0 surengę Kauno rajono krepšininkai galiausiai pabėgo į priekį (6:15). Varžovus palikę tik su 9-iais taškais per kėlinį, „Omegos“ vyrukai susikrovė ženklų pranašumą (9:20).

Antrajame kėlinuke Vilniaus ekipa ir toliau vargo puolime, o „Omegos“ persvara vis labiau didėjo (18:33). Iki pertraukos „Rivilei“ iš esmės nieko nepavyko pakeisti, o į rūbinę vilniečiai išsinešė 17-os taškų deficitą (24:41).

Tomo Purlio per ilgąją pertrauką įkvėpti „Riviles“ krepšininkai vos prasidėjus trečiajam kėliniui puolė mažinti atsilikimą – surengę spurtą 12:2 vilniečiai priartėjo prie svečių (36:43). „Omegos“ strategas Giedrius Kurtinaitis varžovų užsivedimą bandė stabdyti minutės pertraukėle ir tai pasiteisino. Stabilizavę žaidimą kauniečiai susigrąžino dviženklę persvarą (44:55).

Lemiamame ketvirtyje iniciatyvą į savo rankas paėmė „Riviles“ veteranai Tadas Rinkūnas ir Justas Sinica. Po trijų taiklių J.Sinicos tritaškių ir kelių sėkmingų T.Rinkūno atakų vilniečiai priartėjo prie varžovų (59:61), o rezultatą galiausiai persvėrė Arvydas Šikšnius, smeigdamas tolimą metimą. Per paskutines keturias rungtynių minutes „Omega“ sukrapštė viso labo tris taškus ir pergalę šventė sostinės klubas – 69:64.

Būtent J.Sinica ir buvo rezultatyviausias savo komandoje – jis pelnė 17 taškų (4/10 trit.), jam puikiai talkino T.Rinkūnas ir Karolis Brusokas, surinkę atitinkamai 16 ir 15 taškų.

„Omegą“ į priekį vedė T. Klimavičius, Eduardas Rogačiovas ir Ernestas Serkevičius (2/13 trit.), pelnę po 9 taškus.

„Vakar žaidėme labai lengvas rungtynes, o šiandien pamatėme, kad varžovų gretose nebus nei Tomo Galecko, nei Evaldo Dainio. Tai lėmė šiokį tokį mūsų atsipalaidavimą, nepaisant to, kad mes, treneriai, bandėme nuteikti savo komandą. „Omega“ mus pranoko fiziškumu ir dėl to prirėmė mus prie sienos.

Per pertrauką nieko neakcentavau taktiškai, tiesiog užvedžiau komandą. Sakiau vyrams, kad mes esame per geri, kad pralaimėti „Omegai“ 17 taškų persvara. Tai buvo grynai emocinis, ne taktinis klausimas – atsigavome, pradėjome nuo gynybos ir dėl to turime tokį rezultatą“, – po pergalės kalbėjo „Riviles“ treneris T.Purlys.

„Buvo geros rungtynės ir gera kova iš abiejų komandų. Gaila, kad mums nepavyko iki galo išlaikyti koncentracijos – kažkur apie 38 minutes sugebėjome žaisti protingai. Kažkiek pritrūko ir fizinio pasiruošimo, kadangi mus kamavo traumos, dėl to nukentėjo ir treniruočių procesas. Ko labiausiai bijojau, tas ir nutiko, bet džiaugiuosi tuo, kaip mano vyrai kovojo ir įdėjo visą širdį“, – po rungtynių sakė „Omegos“ strategas G.Kurtinaitis.

Kauno r. ekipa šį savaitgalį kovojo ir su kita, labai pajėgia, lygos ekipa – „Taurage“. Tačiau penktadienį Ringauduose vykusios rungtynės visiškai nesusiklostė kauniečiams – jie patyrė nesėkmę 76:90. Šiose rungtynėse tauragiškiai vienu metu turėjo net 30 taškų persvarą.

Tauragės krepšininkus į pergalę vedė Gvidas Galinauskas, pelnęs 22 taškus, Gytis Mačionis pridėjo 17. „Omegai“ 17 taškų pelnė 5 tritaškius pataikęs Justas Narušas. „Omegos“ kluptelėjimais puikiai pasinaudojo „Tauragės“ komanda. Ji šeštadienį 95:75 patiesė Kėdainių „SC-Ateitis“ ekipą ir įsiveržė į lyderių ketvertą. Tai buvo jau penktoji iš eilės „Tauragės“ pergalė.

Šeimininkų gretose ir vėl rezultatyviausiai žaidė G.Galinauskas, pelnęs 27 taškus, Paulius Steikūnas pridėjo 20. Kėdainiškiams Laurynas Danielius surinko 22 taškus, o Lauryno Bimbos sąskaitoje – dvigubas dublis (19 taškų ir 10 atkovotų kamuolių).

Pirmąją pergalę šiame sezone iškovojo LCC Tarptautinio universiteto krepšininkai – jie namuose 70:52 nugalėjo Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkus. Devynių pralaimėjimų iš eilės seriją nutraukti padėjo sėkmingas legionieriaus iš Zambijos žaidimas – Wamulundi Simwinga pelnė 16 taškų (7/8 dvit.), 13 surinko Martynas Sabaliauskas. VDU krepšininkams 12 taškų surinko Domas Uosis.

Lyderių medžioklėje puikiai sekėsi ir „Biržų“ komandai. Šįkart šiaurės Lietuvos atstovai 100:84 nugalėjo „Jurbarko-Kario“ ekipą. Biržiečius į pergalę vedė Tadas Buiniauskas, pelnęs 27 taškus, o puikų dvigubą dublį surinko Darius Griškėnas – 16 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų. Tiksliai komandos draugams asistavęs aukštaūgis tuo pačiu pagerino ir karjeros perdavimų rekordą Regionų krepšinio lygoje.

Šiose rungtynėse „Biržai“ fantastiškai atakavo iš toli, pataikydami 14 tritaškių iš 26 (53,8%).

„Jurbarkui-Kariui“ 19 taškų ir 10 atkovotų kamuolių surinko Ignas Bilinskas, 16 taškų pelnė Justas Vazalis.

„Biržai“ iš keturių pergalių net tris pasiekė prieš tuo metu turnyrinės lentelės pirmajame ketverte buvusias komandas – „Jurbarką-Karį“, „Omegą“ ir „Patriots“. A diviziono turnyrinėje lentelėje karaliauja „Rivile“ ir „Raseiniai“ iškovoję po 9 pergales ir patyrę po 1 pralaimėjimą.

B diviziono kovose pirmąjį pralaimėjimą patyrė Vilniaus „Ryto-MRU-VKM“ jaunieji krepšininkai. Jie namuose 65:73 nusileido Ignalinos „Vilkakalnio-Losritos“ ekipai. Vilniečiai niekaip nesulaikė Dovydo Sakalniko – jis pelnė 25 taškus, sugriebė 7 kamuolius ir surinko 31 naudingumo balą. Vilniečių gretose išsiskyrė tik Nojus Kulieša, pelnęs 15 taškų.

Pralaimėjimu šiame sezone startavę ignaliniškiai dabar yra ant bangos, o jų penkių pergalių iš eilės seriją kitą savaitę bandys stabdyti Anykščių „Elmio“ krepšininkai. Savo pergalių seriją iki keturių pratęsė Skuodo „Kuršastos“ vyrukai. Jie namuose 95:68 sutriuškino Panevėžio „Romeogym“ ekipą.

Fantastišką pasirodymą surengė „Kuršastos“ įžaidėjas Paulius Mitkus – jis pelnė 31 tašką ir surinko 41 naudingumo balą. Šis skuodiškio pasirodymas tapo geriausiu šio savaitgalio asmeniniu rezultatu. Panevėžiečiams 17 taškų surinko Augustas Gaivenis.

B diviziono A grupėje į lentelės viršų pakilo „Žalgiris-3“ krepšininkai. Tiesa, jie yra sužaidę dvejomis rungtynėmis daugiau nei iki šiol nepralaimėję Radviliškio ir Kuršėnų krepšininkai.

B grupėje lyderio poziciją perėmė „Kupiškis“, o į antrąją vietą pakilo Ignalinos „Vilakalnis-Losrita“.