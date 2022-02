Pergalę po nervų karo išplėšęs G. Žibėnas dėkojo išvykstančiam M. Ndourui ir „Ryto“ žaidėjams: „Sugebėjo suvyriškėti“

Vilniečiai po pirmosios rungtynių pusės atsilikinėjo rezultatu 46:53, tačiau sutvirtėję vilniečiai per antrąją praleido tik 35 taškus ir šventė sunkią pergalę. Būtent į komandos susikaupimą po rungtynių demėsį atkreipė „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas.

„Pirmiausia, noriu atiduoti pagarbą „Falco“ ekipai. Tai tikrai gera komanda, jie laimėjo savo grupę čempionų lygoje su tikrai stipriomis komandomis. O šiandien aikštelėje jie parodė, kokio lygio komanda jie yra. Sveikinu savo fanus ir ypač savo žaidėjus, kurie sugebėjo suvyriškėti per ilgąją pertrauką.

Pirmoje pusėje leidome varžovams jaustis patogiai, tiesiog buvome per daug minkšti. Taip pat norėčiau padėkoti suolelio žaidėjams, kurie sugebėjo pakeisti rungtynių ritmą ir didžiausi sveikinimai Jarvisui Williamsui su sugrįžimo rungtynėmis“, – rungtynes komentavo „Ryto“ vyriausiasis treneris.

– Žaidėte su netradiciniu starto penketuku. Pirmą kartą nuo suoliuko kilo Gytis Radzevičius, Margiriui Normantui tai buvo tik antras kartas pradedant nuo atsarginių suolelio. Kodėl pasirinkote tokį sprendimą?

– Bandėme prisitaikyti prie varžovų starto, nes jie turi labai aukštą komandą. Turėjome pradėti su Ivanu Buva ir Tanneriu Leissneriu, nes praėjusį kartą T.Leissneris net per daug žaidė vidurio puolėju ir dėl to kentėjome.

O be Margirio pradėjome, nes jie labai spaudžia kamuolį, dėl to mums reikėjo dviejų įžaidėjų, kurie galėtų prieš tą spaudimą išsivaryti kamuolį ir organizuoti atakas.\

– Maurice’ui Ndourui palikus komandą galima laukti pastiprinimo?

– Leiskite įkvėpti šviežio oro po tokių rungtynių, kurios tikrai nebuvo lengvos ir atiduoti pagarbą žaidėjams, kurie šiandien buvo aikštelėje. Visi klausimai apie Ndourą turėtų eiti Donatui Zavackui.

– Kada sužinojote, kad M.Ndouras palieka komandą?

– Sužinojau iškart po rungtynių. Nenorėjo trikdyti prieš rungtynes.

– Kiek gali kilti Jarviso Williamso minutės artimiausiu metu?

– Nenoriu nieko prižadėti, sakyti, kad dramatiškai kils. Aš manau, kad tos minutės kils iš lėto. Jis šiandien savo indelį taip pat davė. Įnešė energijos, padarė teisingą pražangą, davė kontaktą. Mes to iš jo ir tikimės.

Tai nebus pagrindinis vidurio puolėjas, kuris po krepšiu stumdys varžovus – jis mums duos energijos, galbūt tą ką davė M.Ndouras.

– Per pirmąją pusę praleisti 53 taškai, per trečią kėlinį praleista tik 14. Tai buvo tiesiog fiziškumas ar kažkokie taktiniai pakeitimai?

– Žaidėjai priėmė viską asmeniškai. Pirmoje rungtynių dalyje jie mums įmetė 6 iš 7 tritaškių, antroje pataikė tik 1 ir tą man rodos nuo lentos. Buvome kur kas griežtesni su jų stipriąja ranka.

O labiausiai mane nudžiugino, jog neturint pagrindinės sudėties aukštaūgių grandyje sugebėjome kovą dėl atšokusių kamuolių, o antroje pusėje šioje vietoje dominavome. Manau, kad rungtynių skirtumą ir padarė atkovoti kamuoliai puolime.

– Kaip komanda užsikūrė prieš antrąją pusę, kad visi žaidėjai pradėjo taip „lipti ant lentos“?

– Visų pirmą jie patys suprato, jog atidavė per daug pigių taškų. Jie tarpusavyje apie tai pasišnekėjo, po to ir mes, treneriai, perdavėme kelias žinutes. Mums paprasčiausiai reikėjo karių aikštelėje ir juos atradome. Džiaugiamės, suradę teisingus keitimus, teisingu momentu. Šį kartą pavyko, kitą kartą gal nepavyks.

Ir nėra ko čia slėpti, šios rungtynės buvo mirk arba gyvenk. Tai yra namų rungtynės ir jas privaloma laimėti. Vienas jau pralaimėjome, ačiū Dievui, jog nedideliu skirtumu ir viskas dar prieš akis.

– Kokia buvo žaidėjų reakcija pastarąsias dienas?

– Į rūbinę aš niekada per daug nelindau ir nelįsiu. Kaip ir kiekvienas sportininkas jis reaguos savaip. Tos reakcijos nebuvo pačios geriausios, tuo labiau, jog buvome pripratę prie pergalių serijos. Tačiau yra geras posakis angliškas „never too high, never too low“ ir mes turime suprasti, jog būdami ir geroje atkarpoje neturėtume skraidyti padebesiais, o po kelių pralaimėjimų negalime būti po plintusu.

– Su kokiais iššūkiais teko susidurti Vaidui Kariniauskui ir ar jis žaidžia taip, kaip norėtumėte?

– Nenoriu išskirti nei vieno žaidėjo. Šiandien Vaidui pakrito, o tarkime Mindaugui Girdžiūnui nepakrito metimai, bet jis buvo labai aktyvus puolime ir matome, kad jis grįžta į formą.

Dėl Vaido, tai esame patenkinti jo darbu ir kaip jis sakę, tikime kasdieniniu darbu. Visada bus pakilimų ir nuosmukių, bet jis yra pakankamai patyręs žaidėjas, kad mokėtų iš jų išlipti ir nesupanikuoti ten kur nereikia.

– Sugrįžus M.Girdžiūnui kiek tampa dar platesnis jūsų puolimo arsenalas?

– Nėra paslaptis, jog varžovai irgi keičiasi prieš mus gana daug ir džiaugiamės turėdami Mindaugą, vieną geriausių žaidėjų vienas prieš vieną Lietuvoje, savo sudėtyje. Šiandien ieškojome Boriso Baračo išsikeitimuose ir Mindaugas jį rado. Tai yra didelis ginklas ir mums treneriams reikia juo naudotis.

– Nematote problemų, jog M.Ndouras išvyksta į komandą kuri žaidžia tame pačiame turnyre?

– Gerbiame Maurice’o sprendimą, dar labiau gerbiame jo pagalbą komandai. Turiu paminėti, jog jis žaisdamas su mumis pralaimėjo tik vienerias rungtynes ir tas, po dviejų pratęsimų Stambule.

Visų pirmą mes turime atiduoti jam pagarbą, jog jis čia atvyko, vėl mums padėjo ir turime palinkėti jam sėkmės. Į kurią komandą čia jau yra jo ir jo agento sprendimas.