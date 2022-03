Ukrainoje pakraupo nuo prieš Domantą Sabonį žaidusio jų tautiečio interviu: apdergė tėvynę ir pateisino Rusijos agresiją

Kadaise Europos dvidešimtmečių krepšinio čempionate prieš Domantą Sabonį nevykusiai kovojęs ukrainietis šiomis dienomis davė interviu ispanų žiniasklaidai, o jį išsivertę Ukrainos žurnalistai ir sporto žmonės pakraupo – tokią neapykantą kenčiančiai gimtajai Ukrainai sunku yra paaiškinti.

„Mes europietiška valstybė, esame už žodžio laisvę, bet ispanų vietoje aš įvykdyčiau tavo svajonę ir pasiųsčiau tave pas tavo stabukus į jungtinį „rusijos+donecko liaudies+luhansko liaudies+abhazijos“ čempionatą. Nesuprantu, ko tu ten sėdi. Alga būtų rubliais – kaip ir tu mėgsti“,- viešindamas kolegų išverstą interviu rašė NBA septynis sezonus žaidęs ir du čempionų žiedus laimėjęs ukrainietisa 42-iejų Slava Medvedenka.

Žinomas ukrainos žurnalistas Oleksandras Prošuta apibendrino V.Orlovo interviu ispanams.

„Šalis turėtų žinoti savo herojus. Yra toks krepšininkas Vladimiras Orlovas. 26 metų, gimęs Charkove, anksti išvyko į Ispaniją, kur žaidžia iki šiol „Benicarlo“ klube, tai trečiasis divizionas – rašo žurnalistas. – Ypatingų aukštumų jis nepasiekė (tik du sezonus kovojo antrajame divizione, visą likusį laiką – trečiame), tačiau buvo kviečiamas į įvairias Ukrainos jaunimo rinktines ir ankstyvuoju stratego Jevgenijaus Viktorovičiaus laikotarpiu buvo net išplėstiniame rinktinės kandidatų sąraše, tačiau niekada nesužaidė reprezentacinėje komandoje.

Man jis įsiminė totaliu nesugebėjimu po savo krepšiu atsikovoti kamuolius ir „pagalba“ didingoje akistatoje lietuviui Domantui Saboniui 2015-ųjų U20 Europos čempionate: tąkart Domas po krepšiais susirinko net 28 !!! atkovotus kamuolius.

Tačiau dabar ne apie krepšinį. Šiomis dienomis Orlovas – matyt, kaip ukrainietis, davė interviu vietiniam „La Voz de Galicia“ leidiniui. Dabar tema visur viena – karas. Kaip sako mūsų televizijose – toliau tiesioginė kalba:

1. Ukrainos kariuomenė jau aštuntus metus iš eilės naikina viską savo kelyje, tačiau tų mirčių per televiziją niekada nerodė. Mano gimtasis miestas Charkovas yra prorusiškuose šalies regionuose. Nepateisinu putino veiksmų, aš visiškai nepalaikau jokio smurto, tačiau pastaruosius aštuonerius metus ši šalies dalis buvo bombarduojama, bet to nerodė per televiziją.

2. Doneckas ir Luhanskas nuo 2014 metų kenčia Ukrainos kariuomenės genocidą. 90 procentų iš ten pateikiamų naujienų yra falsifikacija, Ispanijoje šito tikrai nerodys, nes Ispanija yra NATO šalis, tai jiems nepatogu būtų rodyti tai. Ukrainos valdžia ragina civilius gyventojus kariauti ir kovoti, tačiau ji iš tikrųjų parduoda tuos žmones, duoda jiems ginklus, kuriais jie nemoka naudotis – tad aišku, kad ukrainiečiai žudo vieni kitus.

Tai, kas dabar vyksta Kijeve, atrodo šiaip sau.

3. Visą šią situaciją išprovokavo Ukrainos valdžia, grasinusi Rusijai sukurti NATO karines bazes šalies pasienyje. Iš šios situacijos laimės ir Ukrainos prezidentas, nes ši Donbaso dalis jau daugelį metų buvo praktiškai nepriklausoma nuo Ukrainos.

Tuo tarpu rusai, įžengdami į Ukrainą teigė, kad pirmuoju jų tikslu yra sunaikinti potencialias NATO bazes, kurios kelia grėsmę jų sienoms.

4. NATO ir JAV pažadėjo šalies saugumą Ukrainos prezidentui, jis jomis tikėjo, o dabar davė atbulinį, nes joms naudinga padaryti auka visą Rusiją. Putinas nuėjo toli, bet ir Zelenskis nėra geresnis – jis veda tūkstančius civilių į mirtį“.

Po viso to O.Prošuta pridėjo: „Mano komentaras gali būti tik vienas: šitas, atleisk Dieve, stebuklas niekuomet nepasižymėjo ypatingu intelektu (kažkada seniau teko bendrauti su juo socialiniuose tinkluose), tačiau jis čia užkėlė kartelę iki nepasiekiamų aukštumų. Komentuoti šio pasąmonės srauto nesinori ir tai nėra būtina.

Tiesiog norėjau, kad šalis sužinotų ir apie tokių savo „sūnų“ egzistavimą. Jei kolegos prisidės prie informacijos sklaidos, būsiu dėkingas.

Nors, kad mano sąžinė būtų švari, kreipsiuosi į mūsų krepšinio federacijos vadovus: dėl visą ko pakontroliuokite, kad šis žmogus daugiau niekada neužsivilktų nacionalinės ar kitos Ukrainos krepšinio rinktinės marškinėlių. O dar geriau – kad kojos jo daugiau niekada nebūtų Ukrainos žemėje ir net šalia jos. Tu jūsų jėgoms.“

Vasario 24 d. ankstų rytą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui įsakius pradėti karą, Ukrainą puolė rusų pajėgos.

Rusijos įsiveržimas į nepriklausomą kaimyninę valstybę jau pareikalavo tūkstančių gyvybių. Vakarų pasaulis pasmerkė tokį V.Putino elgesį ir ėmėsi itin griežtų sankcijų prieš šalį agresorę Rusiją.