Paaiškėjo silpniausių pasaulio čempionato komandų rikiuotė: Prancūziją aplenkė ir paguodos turnyre

Pietų Sudano, Japonijos, Prancūzijos ir Egipto vyrų krepšinio rinktinės tapo pasaulio pirmenybių antrojo etapo silpnesniosios pusės grupių nugalėtojomis.

Jei Prancūzijos rinktinė pasiekė tik nedidelę paguodos pergalę, tai Pietų Sudano ir Japonijos krepšininkams antrajame etape iškovotos pergalės lėmė kelialapius į 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes.

Egipto, Suomijos, Naujosios Zelandijos, Libano, Filipinų, Meksikos, Angolos ir Dramblio Kaulo Kranto rinktinės iškovojo kelialapius į olimpinės atrankos turnyrą, kuris numatomas kitų metų liepos mėnesį.

Nė vienos pergalės pasaulio pirmenybėse nepasiekė trys komandos: Jordanija, Iranas ir Venesuela. Nors laimėjo po vienerias rungtynes, minimalios užduoties iškovoti kelialapį į olimpinės atrankos turnyrą taip pat neįvykdė Kinijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinės.

Olimpiečiai

Pietų Sudanas yra viena jauniausių pasaulio valstybių (nepriklausomybę paskelbė 2011 m.). Pietų Sudano rinktinė šiais metais pirmą kartą dalyvavo pasaulio krepšinio pirmenybėse ir taip pat pirmą kartą iškovojo olimpinį kelialapį.

Japonijos krepšinio olimpinė istorija daug turtingesnė. Japonai olimpiniame turnyre varžysis aštuntąjį kartą.

Japonijos rinktinė dalyvavo jau pirmajame olimpiniame krepšinio turnyre, kuris buvo surengtas per 1936 metų Berlyno žaidynes. Paskui japonai iki 1976 metų rungtyniavo dar penkiuose olimpiniuose turnyruose, bet po Monrealio žaidynių labai ilgai nepajėgė iškovoti olimpinio kelialapio.

Japonijos krepšininkai į olimpines žaidynes grįžo tik 2021 metais, kai geriausi pasaulio sportininkai susirinko Tokijuje, o šeimininkams nereikėjo kovoti atrankos varžybose.

Užtat šiais metais Japonijos krepšininkai olimpinį kelialapį po labai ilgos pertraukos iškovojo savo jėgomis.

Amerikiečiai

Abi olimpinius kelialapius iškovojusias komandas treniruoja amerikiečiai: Pietų Sudano rinktinę – Royalas Ivey, Japonijos – Tomas Hovasse‘as.

Aikštėje pirmaisiais smuikais taip pat griežia JAV gimę ir užaugę krepšininkai. Rezultatyviausias Japonijos rinktinės žaidėjas šiame turnyre buvo Joshua Hawkinsonas (vid. 21 tšk.), Pietų Sudano – Carlikas Jonesas (20,4 tšk.).

Šiedu krepšininkai savo komandas vedė ir į paskutiniąsias pergales. Šeštadienį be keitimo žaidęs J.Hawkinsonas pelnė 29 taškus, C.Jonesas – 26 taškus (be to, jis atliko 15 rezultatyvių perdavimų).

Dar rezultatyviau paskutinėse rungtynėse žaidė Filipinams atstovaujantis amerikietis Jordanas Clarksonas, kuris pelnė 34 taškus ir užtikrino pasaulio pirmenybių šeimininkams kelialapį į olimpinės atrankos turnyrą.

Afrika

Vienintelio Afrikai skirto olimpinio kelialapio likimą aiškinosi Pietų Sudano ir Egipto komandos. Jų galimybės prieš paskutinįjį turą buvo beveik lygios: abi komandos turėjo po dvi pergales, taškų skirtumas buvo labai panašus.

Šeštadienį daug galingiau žaidė Pietų Sudano krepšininkai. Jie jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą ir 101:78 sutriuškino Angolos komandą, kuri iki šių rungtynių taip pat turėjo galimybę iškovoti olimpinį kelialapį (kaip vėliau paaiškėjo, Angola būtų iškovojusi olimpinį kelialapį, jei šeštadienį būtų laimėjusi 21 taško skirtumu).

Pietų Sudano rinktinė rungtynes pradėjo 45 minutėmis anksčiau, negu kitoje arenoje į aikštę žengė Egipto komanda. Pergalę pasiekę sudaniečiai pirmiausiai suskubo domėtis, kaip klostosi kitas jiems svarbus mačas, bet galėjo būti visiškai ramūs net nelaukdami galutinio rezultato. Egipto rinktinė tuo metu trečiajame kėlinyje atsiliko nuo Naujosios Zelandijos komandos (egiptiečiams reikėjo laimėti bent tokiu pačiu skirtumu, kokiu nugalėjo Pietų Sudano rinktinė).

Egiptiečiai paskutinę minutę išlygino rezultatą, bet rungtynes 88:86 vis tiek laimėjo Naujosios Zelandijos komanda.

Afrikos komandų įskaitoje antrąją vietą užėmusiai Egipto rinktinei atiteko kelialapis į olimpinės atrankos turnyrą. Olimpinėje atrankoje Afrikai taip pat atstovaus Angola ir Dramblio Kaulo Krantas.

Azija

Azijos komandų įskaitoje prieš paskutinįjį turą geriausioje padėtyje buvo japonai. Jie galėjo net ir pralaimėti Žaliojo Kyšulio rinktinei, bet nesėkmės atveju būtų turėję dairytis į kitas grupes ir tikėtis, kad jose nebus didelių staigmenų.

Japonai atiduoti savo likimo į svetimas rankas neketino. Japonijos rinktinė antrajame įgijo dviženklę persvarą ir įtikinamai nugalėjo Žaliojo Kyšulio krepšininkus 80:71.

Paskutinėse rungtynėse savo sirgalius pagaliau nudžiugino Filipinų krepšininkai. Jie nugalėjo Kinijos rinktinę 96:75, pasiekė pirmąją pergalę, Azijos komandų įskaitoje pakilo į antrąją vietą ir iškovojo kelialapį į olimpinės atrankos turnyrą.

Kad pasiektų šį tikslą, filipiniečiams paprastos pergalės neužteko. Jiems šeštadienį reikėjo laimėti bent 14 taškų skirtumu. Pirmoje rungtynių pusėje neatrodė, kad ši užduotis įvykdoma – po antrojo kėlinio vienu tašku pirmavo Kinijos komanda. Tačiau po pertraukos aikštėje pradėjo dominuoti filipiniečiai, kurie sugebėjo susikrauti triuškinamą persvarą.

Kelialapį į olimpinę atranką taip pat iškovojo Libano rinktinė.

Antrasis etapas. Dėl 17–32 vietų

M grupė

Angola – Pietų Sudanas 78:101, Filipinai – Kinija 96:75.

Lentelė: Pietų Sudanas – 3, Filipinai – 1, Angola – 1, Kinija – 1.

N grupė

Naujoji Zelandija – Egiptas 88:86, Jordanija – Meksika 80:93.

Lentelė: Egiptas – 2, Naujoji Zelandija – 2, Meksika – 2, Jordanija – 0.

O grupė

Suomija – Venesuela 90:75, Japonija – Žaliasis Kyšulys 80:71.

Lentelė: Japonija – 3, Suomija – 2, Žaliasis Kyšulys – 1, Venesuela – 0.

P grupė

Dramblio Kaulo Krantas – Prancūzija 77:87, Iranas – Libanas 73:81.

Lentelė: Prancūzija – 3, Libanas – 2, Dramblio Kaulo Krantas – 1, Iranas – 0.

Galutinė lentelė (17–32 vietos):

17. Pietų Sudanas, 18. Prancūzija, 19. Japonija, 20. Egiptas, 21. Suomija, 22. Naujoji Zelandija, 23. Libanas, 24. Filipinai, 25. Meksika, 26. Angola, 27. Dramblio Kaulo Krantas, 28. Žaliasis Kyšulys, 29. Kinija, 30. Venesuela, 31. Iranas, 32. Jordanija.

Olimpinių žaidynių dalyviai:

Prancūzija, Australija, Japonija, Pietų Sudanas. (Dalyvaus 12 komandų.)

Olimpinės atrankos turnyro dalyviai:

Graikija, Juodkalnija, Sakartvelas, Suomija, Kroatija, Lenkija,

Meksika, Bahamos,

Naujoji Zelandija, Filipinai, Libanas, Bahreinas,

Angola, Dramblio Kaulo Krantas, Egiptas, Kamerūnas. (Dalyvaus 24 komandos, kurios kovos dėl 4 olimpinių kelialapių.)

Komandos, kurios užsitikrino bent kelialapį į olimpinę atranką, bet toliau kovoja dėl tiesioginio olimpinio kelialapio:

Lietuva, Ispanija, Serbija, Slovėnija, Vokietija, Italija, Latvija,

Dominikos Respublika, JAV, Kanada, Brazilija, Puerto Rikas.