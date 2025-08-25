Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Chaosas Pietų Amerikos pirmenybėse: Argentinos ir Dominikos rungtynės virto muštynių aikštele

2025 m. rugpjūčio 25 d. 12:06
Lrytas.lt
Karštos emocijos peraugo į fizinį konfliktą po įtemptos Argentinos ir Dominikos Respublikos dvikovos „AmeriCup“ turnyre. Rungtynės, kurios baigėsi dramatiška dominikiečių pergale 84:83 po pratęsimo, virto tikru chaosu.
Vos nuaidėjus finaliniam švilpukui, kelių žaidėjų emocijos įsiliepsnojo – aikštės viduryje kilo grumtynės, kuriose buvo matyti ir smūgiai, ir bandymai vieni kitus sulaikyti.
Incidento metu argentinietis Gonzalo Bressanas gavo smūgį į veido sritį, o dominikietis Davidas Jonesas buvo jėga tramdomas komandos draugų.
Nors tiksli konflikto priežastis kol kas nėra aiški, kai kurie šaltiniai mini galimai žeidžiančius žodžius, kurie galėjo įžiebti kivirčą.
Socialiniuose tinkluose greitai išplito įrašai iš muštynių – tarp jų ir epizodas, kuriame Argentinos treneris Pablo Prigioni pravardžiuoja Dominikos veteraną Eloy Vargasą.
FIBA jau artimiausiu metu turėtų paskelbti oficialią poziciją ir galimas nuobaudas dalyvavusiems žaidėjams. Šis incidentas tik dar labiau paaštrino abiejų komandų tarpusavio santykius – prieš pusantrų metų dominikiečiai jau buvo išmetę argentiniečius iš pasaulio čempionato atrankos.
Argentinos vyrų krepšinio rinktinėDominikos Respublikos vyrų krepšinio rinktinėmuštynės

