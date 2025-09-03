Trečiadienio popietėje Tamperėje vykusioje akistatoje Didžioji Britanija 89:83 palaužė Juodkalnijos krepšininkus.
Pirmąją pergalę nuskynę britai neįveikė grupių etapo, bet su šia pergale nuskandino visas juodkalniečių viltis žengti toliau, o didžiausiais situacijos laimėtojais tapo švedai, kurie dėl parankaus taškų santykio garantavo sau ketvirtąją vietą B grupėje.
„Sveikinimai britams. Puikios rungtynės jiems. Kalbant apie mus, tiek pradėjome, tiek ir užbaigėme čempionatą taip pat – tragiškai gynyboje. Visur ta pati istorija.
Galbūt sužaidėme kiek geresnes rungtynes su švedais, bet vėl mus pasivijo klaidos, jokios gynybos, jokios energijos, nieko. Vėl viskas tas pats.
Mes net nenusipelnėme išeiti iš grupės taip žaisdami. Visą atsakomybę prisiimu aš, artimiausiomis dienomis turėsime nemažai apsvarstymų apie viską“, – teigė 46-erių Juodkalnijos rinktinės treneris Boško Radovičius.
Juodkalniečių nuo nesėkmės trečiadienį neišgelbėjo ir įspūdingas komandos žvaigždės Nikola Vucevičiaus pasirodymas.
„Chicago Bulls“ vidurio puolėjas per 36 aikštėje praleistas minutes įmetė 31 tašką, atkovojo 11 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 40 naudingumo balų.
Po akistatos 34-erių krepšininkas patvirtino, kad tai buvo paskutinės jo rungtynės atstovaujant nacionalinei komandai.
„Didžiulis nusivylimas mums. Turėjome galimybę, bet nesužaidėme taip, kaip reikėjo. Daug klaidų, blogų sprendimų, nesusitvarkėme gynyboje, pritrūko koncentracijos.
Nusivylimas. Užknisa, kad tenka užbaigti (karjerą rinktinėje) tokiu būdu, bet yra, kaip yra.
Noriu padėkoti žaidėjams, treneriams, sirgaliams. Taip, tai mano karjeros pabaiga rinktinėje. Pasiilgsiu to. Nesinorėjo pabaigti tokiu būdu, bet atėjo laikas užleisti jaunai kartai palikti savo žymę“, – su ašaromis akyse kalbėjo N.Vucevičius.
Nacionalinei rinktinei jis atstovavo nuo 2010-ųjų, o pirmąjį Europos čempionatą sužaidė dar 2011 metais Lietuvoje.
„Esame nedidelė šalis, neturime daug žaidėjų. Kiekvieną kartą dalyvauti didžiuliame turnyre yra didelė garbė, stengiamės atstovauti savo šaliai. Vienuose turnyruose pasirodome geriau, kituose – blogiau.
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę žaisti šalia šių vyrukų, kurių didžioji dalis liko mano draugais gyvenime“, – tęsė Juodkalnijos vidurio puolėjas.
Dabar Juodkalnijos rinktinės lauks pereinamasis laikotarpis.
Tiek treneris, tiek N.Vucevičius pripažįsta, kad nacionalinės komandos lauks tinkamos kartų kaitos.
„Turime jaunų talentų, bet jie išvyksta į NCAA, tad klausimas, ar jie rinktinei galės padėti atrankoje. Bet tai yra bendra Europos problema, dėl to turėtų susirūpinti Europos klubai, skirdami didesnį dėmesį jauniems žaidėjams.
Jie išvyksta į NCAA – jie ten gauna žaisti, gauna išsilavinimą, gauna pinigų. Viskas yra suprantama, tai yra gera sistema, tačiau reikia viską pasverti tinkamai ne tik atsiremiant į pinigus“, – kalbėjo N.Vucevičius.
Europos krepšinio čempionato B grupės kovas pratęs Lietuvos ir Švedijos akistata, o trečiadienį grupės uždangą nuleis Suomijos ir Vokietijos mūšis.