Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

Juodkalnijos rinktinė turi naują trenerį

2025 m. spalio 21 d. 11:45
Lrytas.lt
Ilgamečiam Juodkalnijos treneriui Boško Radovičiui pasitraukus iš posto, šalies federacija išsirinko naują specialistą, vesiantį rinktinę į priekį.
Daugiau nuotraukų (1)
Juo tapo 2017-2019 metais nacionalinę komandą treniravęs Zvezdanas Mitrovičius. Tuomet B. Radovičius, kuris rinktinę 2019-aisiais ir perėmė iš Z. Mitrovičiaus, buvo jo asistentas.
Sutartis su naujuoju treneriu buvo pasirašyta iki 2029 m.
Z. Mitrovičius nuo 2024-ųjų treniruoja Ljubljanos „Cedevita Olimpija“ komandą Europos taurės varžybose. 2020-21 m. sezone jis atvedė „Monaco“ komandą iki šio turnyro titulo, kas leido klubui patekti į Eurolygą, kur jis yra iki šiol.
Dėl šio įsipareigojimo Juodkalnijos rinktinę atrankos į 2026 m. pasaulio čempionatą metu treniruos naujai paskirtas Z. Mitrovičiaus asistentas Andrejus Žakeljis, klubiniame krepšinyje treniruojantis Podgoricos „Budučnost“ krepšininkus.
Verta pažymėti, kad Juodkalnijos rinktinei nebeatstovaus didžiausia šios šalies krepšinio žvaigždė Nikola Vučevičius, po pastarojo Europos čempionato baigęs karjerą nacionalinėje komandoje.
Juodkalnijos krepšinio rinktinėPasaulio čempionato atranka

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.