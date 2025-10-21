Juodkalnijos rinktinė turi naują trenerį

Juo tapo 2017-2019 metais nacionalinę komandą treniravęs Zvezdanas Mitrovičius. Tuomet B. Radovičius, kuris rinktinę 2019-aisiais ir perėmė iš Z. Mitrovičiaus, buvo jo asistentas.
Sutartis su naujuoju treneriu buvo pasirašyta iki 2029 m.
Z. Mitrovičius nuo 2024-ųjų treniruoja Ljubljanos „Cedevita Olimpija“ komandą Europos taurės varžybose. 2020-21 m. sezone jis atvedė „Monaco“ komandą iki šio turnyro titulo, kas leido klubui patekti į Eurolygą, kur jis yra iki šiol.
Dėl šio įsipareigojimo Juodkalnijos rinktinę atrankos į 2026 m. pasaulio čempionatą metu treniruos naujai paskirtas Z. Mitrovičiaus asistentas Andrejus Žakeljis, klubiniame krepšinyje treniruojantis Podgoricos „Budučnost“ krepšininkus.
Verta pažymėti, kad Juodkalnijos rinktinei nebeatstovaus didžiausia šios šalies krepšinio žvaigždė Nikola Vučevičius, po pastarojo Europos čempionato baigęs karjerą nacionalinėje komandoje.