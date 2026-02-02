Paaiškėjo, kiek kainuos Eurolygos finalo ketverto bilietai

Pirmasis bilietų platinimo etapas startuos vasario 11 dieną, o vėliau sirgaliai turės galimybes juos įsigyti vasario 26-ąją, kovo 17-ąją ir balandžio 20-ąją.
Dar papildomai skelbiama, kad sirgaliai, kurie pirko bilietus į bent vieną iš trijų pastarųjų finalo ketvertų, galės juos įsigyti anksčiau nei kiti. Išankstinė tokių bilietų prekyba vyks vasario 10 d.
Taip pat pranešta, kad bilietai į finalo ketvertą kainuos nuo 399 iki 952 eurų, priklausomai nuo vietos arenoje. Tai bus bilietų paketai į į pusfinalius ir kovą dėl taurės.
Pusfinaliai įvyks gegužės 22 d. penktadienį – 18 val. ir 21 val., o finalas – gegužės 24-ąją sekmadienį – 21 val. Rungtynes dėl trečiosios vietos šįkart bus pakeistos į Eurolygos jaunimo turnyro finalą.