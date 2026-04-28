J. Lekšas: „Jei pavyks užkabinti tašką Stambule – kitą savaitę Kaunas oš“

Jau šiandien, antradienį, pajėgiausioje Senojo žemyno lygoje startuoja kovos dėl vietos finalo ketverte. Jonas ir Paulius nuotaikingai apžvelgė visas keturias poras, pasidalijo spėjimais ir įžvalgomis bei sudarė lažybas dėl trijų šeimyninių picų.
Tačiau duetas pirmiausia pradėjo nuo praėjusią savaitę viešumą pasiekusios žinios apie kitą sezoną veikiausiai įvyksiantį Igno Sargiūno žingsnį į Eurolygą.
Įtakingas Turkijos žurnalistas Yagizas Sabuncuoglu paskelbė, jog 26-erių Vilniaus „Ryto“ marškinėlius vilkintis gynėjas pasiekė susitarimą su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamu Stambulo „Fenerbahče“ klubu.
Sargiūno perspektyvos Eurolygos čempionų gretose
„Tu žiūri, į kokias Eurolygos komandas galėtų patekti FIBA Čempionų lygos žaidėjas, su neišsiskiriančia statistika, – samprotavimą pradėjo Lekšas. – Taip, normali statistika, bet ji nėra kažkuo išsiskirianti. Na tai logiška, kad arba vietinis klubas – „Žalgiris“, arba Ispanijos ekipos, kurioms reikia europietiško paso, arba treneris lietuvis.“
Sargiūnas Čempionų lygoje šį sezoną per 25 minutes renka po 12,1 taško, 3,1 atkovoto ir 1,1 perimto kamuolio bei 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
Vaitiekūnas pridūrė, kad Jasikevičius į komandą gauna įdomų charakterį. Pasak jo, lietuvis nėra pilka pelytė.
„Šaras žino, kad pasiima žaidėją, kuris susitaiko su vaidmeniu, jam viskas tinka, – atsakė Jonas. – Prisimink pernai – „Ryte“ buvo 11–12 žaidėjas, negavo žaisti, bet išlaukė iki LKL finalo ir ten užsiautė.
Tai žaidėjas, kuris treniruotėse darys viską. Ir Šaras turi planą visiems žaidėjams, kuriuos pasikviečia. Kaip suprantu, dabar jį kviečiasi į atsarginio – 11–12 vietą rotacijoje, bet gal tikisi, kad per charakterį išaugs.“
Galiausiai Lekšas pateikė prognozę, į kokį vaidmenį gali taikytis Sargiūnas, palygindamas jį su dabartiniu „Fenerbahče“ žaidėju Onuralpu Bitimu.
27-erių turkas, 2023–24 m. sezone debiutavęs NBA, šį sezoną Eurolygoje rungtyniauja po 11 minučių ir fiksuoja 2,8 taško bei 1,4 sugriebto kamuolio vidurkius.
„Nemanau, kad Bitimas yra prastesnis žaidėjas, jis – geresnis. Net buvo išvykęs į NBA, gavo dvišalį kontraktą ir rungtyniavo G lygoje, bet matome, kad pas Šarą jis vertinamas tik dėl gynybos, – sakė Lekšas. – Manau, Sargiūnas turėtų būti kažkas panašaus ir jei turės daugiau ar mažiau Bitimo vaidmenį, jau bus labai gerai.“
Eurolygos apdovanojimai Prieš pereinant prie atkrintamųjų spėlionės, Jonas ir Paulius dar palietė ir Eurolygos apdovanojimų temą.
Pirmiausia duetas pažvelgė į MVP lenktynes, kuriose triumfavo Pirėjo „Olympiakos“ lyderis Saša Vezenkovas, o Kauno „Žalgirio“ varikliukas Sylvainas Francisco balsavime liko antras.
Vezenkovas per 34 sužaistas rungtynes vidutiniškai pelnė po 19,4 taško, atkovojo po 6,7 kamuolio, atliko po 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 23,1 naudingumo balo, aikštėje praleisdamas po 28 minutes.
Francisco sužaidė visas 38 rungtynes, o 27 minučių vidurkį vertė 16,7 taško, 6,4 rezultatyvaus perdavimo, 2,8 atkovoto kamuolio ir 19,5 efektyvumo balo statistika.
„Man čia viskas yra labai logiška, bet patiko, kaip pasakė Tomas Masiulis: „Man jis visiškas MVP ir geriausias žaidėjas, bet mes čia ne dėl to susirinkome“. Galvoju, toks kaip Cisco norėjo užsidėti varnelę CV, įsirašyti kaip MVP, bet prieš atkrintamąsias tai gali net geriau suveikti, žinant jo norą įrodyti, kad kiti klysta, – svarstė Lekšas. – Manau, ta vidinė motyvacija negavus MVP prieš „Fenerbahče“ bus dar didesnė.“
Tuo metu Paulius buvo nepatenkintas Eurolygos simbolinių komandų rinkimais. Pirmiausia jis dūrė pirštu į Kendricko Nunno pavardę, tačiau Jonas išskyrė didžiausią nuskriaustąjį.
Eurolygos simbolinės komandos:
Pirmoji: Sylvainas Francisco („Žalgiris“), Jeanas Montero („Valencia“), Elijah Bryantas („Hapoel“), Saša Vezenkovas ir Nikola Milutinovas (abu „Olympiakos“).
Antroji: Wade'as Baldwinas („Fenerbahče“), Kendrickas Nunnas („Panathinaikos“), Tyleris Dorsey („Olympiakos“), Talenas Hortonas-Tuckeris („Fenerbahče“) ir Walteris Tavaresas („Real“).
„Nunnas, kaip Nunnas, bet ką čia veikia (Talenas) Hortonas-Tuckeris? Aš sutinku su Mike'u Jamesu – jis apvogtas, – pareiškė Lekšas. – Vienas ant pečių mirusią „Monaco“ ištempė į atkrintamąsias ir jo nėra šiame penkete.“
Jamesas reguliariajame sezone fiksavo 16,6 taško, 6,5 rezultatyvaus perdavimo, 3,4 atkovoto kamuolio bei 19,1 naudingumo balo vidurkius.
Vaitiekūnas pasipiktino ir žalgiriečio Moseso Wrighto nepatekimu į antrąją simbolinę komandą, kurioje vietą užėmė Tavaresas.
„Taip, skaičiai Wrighto pusėje, bet natūralu, kad jei esi trečia Eurolygos komanda, bent vienas žaidėjas turi būti penketuose. „Žalgiris“ savo žmogų turi, net pirmoje komandoje, o iš „Real“ Tavaresas yra labiausiai nusipelnęs“, – lygą užstojo Lekšas.
Eurolygos atkrintamosios „Valencia“ – „Panathinaikos“
Galiausiai pasiekę atkrintamųjų spėlionę, Jonas ir Paulius pradėjo nuo antrąją vietą užėmusios „Valencia“ ir septintoje pozicijoje likusios Atėnų „Panathinaikos“ poros.
„Man šita serija bus turbūt įdomiausia ir nenuspėjamiausia, – pareiškė Lekšas. – Atamanas jau pradėjo savo trollinimą: sako, kad abi komandos turi gerus žaidėjus, bet „Valencia“ turi geresnį trenerį. Nuvykęs į Valensiją trenerių kambariuką sandėliu išvadino.
Kad ir kaip PAO strigo šį sezoną, finišavus septintoje vietoje tu turbūt džiaugiesi, jog gavai būtent „Valencia“. Ji vis tiek yra be patirties, neturi tokių patyrusių žaidėjų, dėl kurių tu sakytum, kad tai aiškūs favoritai. Na neapsiverčia liežuvis sakyti, kad ispanai bus favoritais.“
Jonas kiekvienai porai taip pat buvo paruošęs po klausimą Pauliui. Pirmasis skambėjo taip: Ko bus daugiau – PAO vadovo Dimitrio Giannakopoulo „Instagram“ istorijų, nukreiptų prieš teisėjus ir Eurolygą, ar rezultatyviausios Montero rungtynės?
„Aš būčiau už Giannakopoulą labiau žinok, – atsakė Vaitiekūnas. – Manau, kad pirmą mačą „Panathinaikos“ pralaimės ir tada bus neregėta įtampa. Bus labai rimta, degs užpakaliai ir tada bus šeriami visi.“
Duetas pateikė savo spėjimus, o šiuo klausimu jų nuomonė išsiskyrė, tad įvyko ir pirmosios lažybos: Lekšas šeimyninės picos likimą patikėjo į Ergino Atamano, o Vaitiekūnas – į Pedro Martinezo rankas.
Spėjimai:
Jonas Lekšas: „Panathinaikos“ 3–2;
Paulius Vaitiekūnas: „Valencia“ 3–1.
„Real“ – „Hapoel“
Diskutuojant apie antrąją porą tarp trečiąją vietą užėmusios Madrido „Real“ ir šeštoje pozicijoje finišavusios Tel Avivo „Hapoel“, netikėtai nuskambėjo Kelmės miesto vardas.
„Duodu 85 proc., kad „Real“ eis į finalo ketvertą, – pareiškė Lekšas ir iškart sulaukė Vaitiekūno klausimo, ar yra kvailas. – O reikėjo 95 proc. duoti? Seni, „Hapoel“ Eurolygos atkrintamąsias žais Botevgrade (Bulgarija). Karališkasis klubas atvyksta, visi su kostiumais, o tam Botevgrade 20 tūkst. žmonių gyvena. Atvažiuok į Kelmę, bus tas pats. Čia realiai „Real“ atvyksta į Kelmę. Kas čia per organizacija?“
„Hapoel“ laikysis tiek, kiek (Vasilije) Micičius gali žaisti gerą krepšinį, – skirtų procentų argumentaciją pradėjo Jonas. – Sezono pabaigoje jau matėme keletą neblogų jo rungtynių. Elijah Bryantas padarys savo darbus, (Danielis) Oturu bus suvalgytas Tavareso, nes čia neužteks tik šokinėti.“
Į pastarąjį pareiškimą sureagavęs Vaitiekūnas pasiūlė ir antrąsias lažybas iš picos. Paulius teigė, jog Oturu serijoje pelnys daugiau taškų už Tavaresą. Jonas su tokiomis sąlygomis sutiko ir duetas vėl sukirto rankomis.
Šiai serijai paruoštas Lekšo klausimas skambėjo taip: Ko bus daugiau – Itoudžio techninių pražangų ar Micičiaus metimų, kurie nelies lanko?
„Itoudis. Blemba, Micičius įeina į formą. Būna tų nesąmoningų metimų, bet einu su Dimitriu“, – atsakymą pateikė Vaitiekūnas.
Spėjimai:
Jonas Lekšas: „Real“ 3–1; Paulius Vaitiekūnas: „Real“ 3–2.
„Olympiakos“ – „Monaco“
Dar kalbant apie „Real“ ir „Hapoel“ seriją nuskambėjo kitas klausimas: ar bus „sausų“ serijų? Taip buvo prieita prie reguliariojo sezono nugalėtojos Pirėjo „Olympiakos“ ir per įkrintamąsias į atkrintamąsias išsikrapščiusios „Monaco“.
Lekšas tiesiausiu keliu į finalo ketvertą žengiančius mato Georgio Bartzoko auklėtinius.
„Septyni žmonės, kurie antradienį žaidė Atėnuose, penktadienį su „Barca“, šeštadienį taurės finalą ir jau antradienį pradeda seriją Pirėjuje, – apie Monako ekipą kalbėjo Jonas. – Grįžti iš Graikijos su 0–2 ir pats jau nebetiki, kad gali kažką pasiekti.“
Vaitiekūnas kolegai smarkiai neprieštaravo, tad iškart patraukė prie iškelto klausimo: Ko bus daugiau – Jameso įrašų socialiniame tinkle „X“ ar jo pelnytų taškų?
„Taškų, siaus MJ“, – be jokių dvejonių atsakė Paulius.
Spėjimai:
Jonas Lekšas: „Olympiakos“ 3–0; Paulius Vaitiekūnas: „Olympiakos“ 3–1.
„Fenerbahče“ – „Žalgiris“
Na ir vyšnia ant torto: Lietuvoje, be jokios abejonės, pati laukiamiausia serija tarp komandų, vedamų gerų bičiulių iš Kauno. Kova tarp Stambulo „Fenerbahče“ ir Kauno „Žalgirio“ ekipų, reguliariajame sezone finišavusių greta – ketvirtoje bei penktoje pozicijose.
Nors prieš seriją daug kalbama ir akcentuojama būtent Tomo Masiulio ir Šarūno Jasikevičiaus dvikova, Lekšas esminį faktorių mato kitur.
„Kaip Masiulis ir sakė, kai pradedi permąstyti, kaip pergudrauti Šarą, gali tapti tik dar kvailesniu, nes žaidėjai tavęs nebesupras, – sakė jis. – Kažko labai ypatingo tikėtis nereikėtų, o serija labiausiai stovi ant to, kaip atrodys Sylvainas Francisco. Šaras viską puikiai supranta, pernai buvo uždarytas Shortsas, užpernai pristabdytas Jamesas. Čia spręsis labai daug.
Tiesa, Šaras nelabai buvęs tokioje situacijoje, visada jo komandos šioje sezono stadijoje buvo palipusios į viršų, o šįkart, atrodo, atkrintamąsias pasitinka blogiausioje sportinėje sezono formoje.“
Lietuvos komanda Jasikevičių atkrintamosiose sutinka ne pirmą kartą – 2022–23 m. sezone tuo metu Kazio Maksvyčio treniruojamas „Žalgiris“ susikovė su Šaro vedama „Barcelona“.
Serija baigėsi rezultatu 3–0 katalonų naudai, tačiau, pasak Lekšo, dabar viskas yra kitaip.
„Kokį „Žalgiris“ yra pasiekęs statusą... Mes nebijome „Fenerio“, nebijome Eurolygos čempionų, kuriuos treniruoja Šaras, – pabrėžė Jonas. – Tikrai nelaikome savęs autsaideriais. Man tai labai patinka. Jei pavyks užkabinti vieną tašką Stambule – kitą savaitę Kaunas oš.“
Lekšo iškeltas klausimas iššaukė dar vienas, jau trečiąsias lažybas. Jis klausė: Ko bus daugiau – Baldwino ir Jasikevičiaus techninių pražangų ar Tubelio tritaškių?
„Baldwinas susitvarkęs – negauna nė vienos techninės šioje serijoje. Šaras ardysis, pagrindinis mano pretendentas būti išvarytu, bet daugiau bus Tubelio tritaškių“, – nuomonę pateikė Vaitiekūnas.
Lekšas griežtai nesutiko su mintimi, kad Baldwinas yra apsiraminęs ir pasiūlė lažybas, kad, jo nuomone, „Fenerbahče“ gynėjas gaus bent vieną techninę nuobaudą. Paulius su lažybomis sutiko.
Galiausiai duetas priėjo vieningos nuomonės, kaip baigsis serija.
„Bet vis tiek jie (Šaras ir Masiulis) yra geri draugeliai ir, manau, padarys bokalą, kad ir kaip besibaigtų serija, – sakė Vaitiekūnas. – Netgi žinau barą, kur tai būtų daroma, jei serija baigtųsi Kaune.“
Spėjimai:
Jonas Lekšas: „Žalgiris“ 3–1;
Paulius Vaitiekūnas: „Žalgiris“ 3–1.
