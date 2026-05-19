„BuzelisCup’26 – Regions“ etapuose Šiauliuose ir Utenoje – ne tik kova dėl kelialapio į finalinį etapą, bet ir jautrios vaikų svajonių istorijos

Šiauliuose kelialapį į finalinį etapą iškovojo KA „Saulė“, o Utenoje triumfavo „Tornado“ KM komanda.
Kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu abiejuose miestuose buvo įgyvendintos jautrios socialinės iniciatyvos, kurių metu fondo lėšomis išpildytos sunkiai sergančių vaikų svajonės ir padovanotos šiltos emocijos jų šeimoms.
Šiauliuose ypatingu renginio svečiu tapo vienuolikmetis Airidas. Po 2021 metų karantino berniukui buvo diagnozuota epilepsija, o vėliau šeimą pasiekė dar viena skaudi žinia – rastas Vilmso navikas. Nepaisant sudėtingų išbandymų, Airidas išlieka smalsus, aktyvus ir besidžiaugiantis paprastomis vaikiškomis akimirkomis.
Renginio metu Airidui buvo padovanotas išsvajotas LEGO Eifelio bokšto rinkinys, o „Jump Space“ pakvietė berniuką apsilankyti batutų parke Kaune ir padovanojo kupiną džiaugsmo bei aktyvių pramogų dieną. Berniuką taip pat pradžiugino netikėta dovana nuo jo mėgstamo rašytojo Tomo Dirgėlos – pasirašyta autorinė knyga ir perduoti nuoširdūs linkėjimai.
Utenos etape jautria akimirka tapo Dominik svajonės išpildymas. Nuo pirmųjų gyvenimo dienų berniuko gyvenimą lydėjo itin sunkūs sveikatos išbandymai, tačiau šiandien jis kasdienybę pasitinka su šypsena, smalsumu ir noru gyventi pilnavertį vaikišką gyvenimą.
Didžiausia Dominik svajonė buvo turėti savo pirmąjį telefoną, kurią renginio metu Rimanto Kaukėno paramos fondui pavyko išpildyti. Ypatingą staigmeną berniukui taip pat paruošė Utenos „Juventus“ žaidėjas Paulius Valinskas, atvykęs asmeniškai pasveikinti Dominik.
„Kiekviena išpildyta vaiko svajonė mums yra kur kas daugiau nei dovana. Tai emocija, viltis ir priminimas šeimoms, kad jos nėra vienos savo kelyje. Matyti vaikų akis, pilnas džiaugsmo ir nuoširdaus jaudulio, yra didžiausia prasmė tam, ką darome kasdien. Esame labai dėkingi visiems, kurie prisideda prie šių ypatingų akimirkų kūrimo“, – sako Rimanto Kaukėno paramos fondo atstovė Simona Verbickė.
„Kartu su bendruomene, partneriais ir renginio rėmėjais galime šią krepšinio šventę skleisti po visą Lietuvą. Norime, kad vaikai regionuose turėtų galimybę patirti aukšto lygio turnyrų atmosferą, būti pastebėti ir tuo pačiu pajusti tikrą palaikymą“, – teigia asociacijos „Mes Mūsų“ direktorė Justina Pakamanė-Valauskė.
Renginio dalyviai taip pat sulaukė vertingų prizų – dovanas įsteigė Mato Buzelio šeima, turnyro MVP prizą įsteigė „DENON“, o visus turnyro dalyvius apdovanojo „Perskindol“.
Likę „Buzelis Cup’26 – Regionai“ etapai: • Gegužės 23–24 d. – Tauragė U12 / Kretinga U13 • Gegužės 30–31 d. – Prienai U13 / Biržai U14
Daugiau informacijos apie turnyrą – www.buzeliscup.com
Prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos gali kiekvienas – kiekviena parama tampa realia pagalba sunkiai sergantiems vaikams ir prisideda prie jų svajonių išpildymo bei gydymo.
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA VAIKAMS REGIONAI
