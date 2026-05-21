Atkleistas Lietuvos rinktinės tvarkaraštis: prieš pirmą „langą“ – vos 1 rungtynės

Kaip buvo skelbta anksčiau, šalies nacionalinė komanda susigrums su dviejų NCAA universitetų – Arizonos ir Mičigano – komandomis.
Iki pirmųjų rungtynių atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą „lange“, kurios vyks liepos 2 dieną, bus sužaistos tik vienos kontrolinės rungtynės: lietuviai Šiauliuose birželio 28-ąją rungtyniaus su Ukrainos rinktine.
Po dviejų pasaulio čempionato atrankos rungtynių – liepos 2 d. su Didžiąja Britanija ir liepos 5 d. su Italija – lauks daugiau nei mėnesio pertrauka.
Susiję straipsniai
Tuomet Lietuva vėl rinksis į treniruočių stovyklą, po kurios sužais trejas rungtynes per keturias dienas. Su NCAA universitetais rungtyniaus ir rezervinė Lietuvos rinktinė.
Po mažiau nei savaitės Lietuva jau žais dvejas rungtynes pasaulio čempionato atrankos antrajame etape, tačiau oponentai dabar dar yra nežinomi ir bus patikslinti tik liepos mėnesį.
Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis:
- birželio 28 d. - kontrolinės rungtynės - Ukraina - Šiaulių arena - 19:30 val.;
- liepos 2 d. - pasaulio čempionato atranka - Didžioji Britanija - Švyturio arena - 18:30 val.;
- liepos 5 d. - pasaulio čempionato atranka - Italija - Bolonija - laikas bus patikslintas;
- rugpjūčio 20 d. - kontrolinės rungtynės - Arizonos universitetas - Alytaus arena - 19:30 val.;
- rugpjūčio 22 d. - kontrolinės rungtynės - Mičigano universitetas - Arena Vilnius - 19:30 val.;
- rugpjūčio 23 d. - kontrolinės rungtynės - Mičigano universtitetas - Utenos arena - 19:30 val.;
- rugpjūčio 28 d. - pasaulio čempionato atranka - išvyka - laikas bus patikslintas;
- rugpjūčio 31 d. - pasaulio čempionato atranka - Arena Vilnius - 18:30 val..