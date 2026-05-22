Eurolygos titulo link: Šaro „Fenerbahce“ kovoja su „Olympiakos“

Nuo tada, kai buvo įkurta moderni Eurolyga (2000 m.), abi komandos tarpusavio dvikovose pasidalijo po vienodai pergalių – po 19. Šį sezoną abi ekipos žaisdamos viena prieš kitą taip pat pasiekė po pergalę: pirmąją dvikovą namie laimėjo „Fenerbahce“ (88:80), antrąją – „Olympiakos“ (104:87).
Rungtynėms Pirėjo ekipos vyr. treneris Georgios Bartzokas neregistravo dviejų gynėjų – Franko Ntilikinos bei Monte Morriso – ir vieno centro – Moutapha Fallo. Tuo tarpu sudėtyje minimas Shaquielle'as McKissicas.
Tuo tarpu Stambulo komandoje apie pakitimus sudėtyje neskelbiama.
Rungtynių pradžia – 18:00 val. Lietuvos laiku.
