Prieš mačą su „Rytu“ – skambus „Juventus“ trenerio pareiškimas televizijoje

Kiek netikėtai pirmąjį mačą ketvirtadienį laimėję uteniškiai šiuo metu serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.
Prieš antrąjį serijos mačą Vilniuje Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas televiziniame interviu pasidalino drąsiu pareiškimu.
Žurnalisto užsiminus, kad „Juventus“ nebūtų itin malonu žaisti trečiąsias rungtynes ir viską nukelti į „antrąjį šansą“, L. Eglinskas turėjo savo nuomonę.
Susiję straipsniai
„Mums nereikės antrojo šanso. Pasinaudosime šiandien (savuoju šansus) ir ruošimės pusfinaliui“, – BTV eteryje teigė „Juventus“ strategas.
Tuo metu „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas prieš mačą atskleidė, kad šiose rungtynėse sostinės klubui negalės padėti legionieriai Jordanas Caroline'as ir Kay'us Bruhnke.
„Ryto“ ir „Juventus“ mačas Vilniuje startuos 16 val. 50 min. Vėliau šį straipsnį papildysime.
Vilniaus RytasGiedrius ŽibėnasLaimonas Eglinskas
Rodyti daugiau žymių