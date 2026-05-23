Prieš mačą su „Rytu“ – skambus „Juventus“ trenerio pareiškimas televizijoje

2026 m. gegužės 23 d. 16:45
Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje toliau verda aistros. Šeštadienį į antrąjį serijos mūšį stoja Vilniaus „Ryto“ ir Utenos „Juventus“ krepšininkai.
Kiek netikėtai pirmąjį mačą ketvirtadienį laimėję uteniškiai šiuo metu serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1:0.
Prieš antrąjį serijos mačą Vilniuje Utenos klubo treneris Laimonas Eglinskas televiziniame interviu pasidalino drąsiu pareiškimu.
Žurnalisto užsiminus, kad „Juventus“ nebūtų itin malonu žaisti trečiąsias rungtynes ir viską nukelti į „antrąjį šansą“, L. Eglinskas turėjo savo nuomonę.
Po Eurolygos pusfinalio vienas iš „Fenerbahce" vadovų pratrūko – rėžė be užuolankų

Žalgiriečiai Eurolygos jaunimo turnyre kalnų nenuvertė

Oficialu: Margiris Normantas priėmė sprendimą dėl ateities

„Mums nereikės antrojo šanso. Pasinaudosime šiandien (savuoju šansus) ir ruošimės pusfinaliui“, – BTV eteryje teigė „Juventus“ strategas.
Tuo metu „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas prieš mačą atskleidė, kad šiose rungtynėse sostinės klubui negalės padėti legionieriai Jordanas Caroline'as ir Kay'us Bruhnke.
„Ryto“ ir „Juventus“ mačas Vilniuje startuos 16 val. 50 min. Vėliau šį straipsnį papildysime.
