Eurolygos čempionų treneris turėjo prašymą žurnalistams – galiausiai jo kalbą nutraukė sirgalių sirena

„Leiskite man nepraleisti čia daug laiko. Mūsų ekipos laukia sirgaliai – nenoriu, kad jie ilgai mūsų lauktų. Manęs visi klausia, kaip jaučiuosi.
Tai pasakysiu, kad gerai, nes esame čempionais. Šią pergalę noriu paskirti mūsų draugei Kanelai ir palinkėti jai visko geriausio. Taip pat ir klubo savininkams, kurie myli klubą ir visada mus palaiko.
Mes tapome pirmieji iš Eurolygos klubų, kurie nutraukė pirmos vietos prakeiksmą“, – pradėjo savo kalbą G. Bartzokas, akcentuodamas, kad iki šio nė vienai ekipoai, kuri laimėjo Eurolygos reguliarųjį sezoną nebuvo pavykę laimėti titulo.
„Olympikos“ šiemet buvo pirmas ir sugebėjo laimėti turnyrą. Kalbėdamas apie ekipos sėkmės formulę, jau kartą – 2012–2014 metais – klubą treniravęs ir vėl sugrįžęs G. Bartzokas tikino, kad bandė įdiegti komandos mentalitetą.
„Pastaraisiais metais norėjau įdiegti mūsų vienos komandos mentalitetą. Dabar mes turime daugiau ginklų pergalėms siekti.
Kad ir Tyrique'as Jonesas, kuris pakilo nuo suolo tik ketvirtame kėlinyje. Jei nori laimėti trofėjų, kalba turi būti ne apie paskutines rungtynes.
Svarbiausia – visas procesas. Kiekvienas iš krepšininkų įdėjo savo indėlį į titulą ir esu dėkingas krepšininkams“, – pasakojo G.Bartzokas.
– Treneri, jei kažkas jums būtų pasakęs, kad laimėsite Eurolygą pagrindinių varžovų Atėnų „Panathinaikos“ ekipos tvirtovėje – OAKA arenoje. Ką pasakytumėte tam žmogui? – buvo paklaustas G. Bartzokas.
– Niekas nežino, kaip gyvenimas pasisuks. Nežinai, kas gero ar blogo įvyks. Gyvenimas susideda iš sėkmių ir nesėkmių. Svarbiausia – išlikti stipriam po nesėkmės.
– Ką reiškia laimėti Eurolygą po tiek nesėkmių, kai buvote taip arti šio trofėjaus anksčiau?
– Viskas yra apie aistrą ir meilę žaidimui. Myliu savo darbą ir klubą, neslepiu to. „Olympiakos“ yra mano vaikystės klubas. Kai būnu sužlugdytas, turiu pakelti galvą ir dirbti dėl šio klubo, kol esu čia.
– Dabar visi laimingi dėl jūsų pergalės. O kaip atrodė sunkūs pastarieji penki metai, kai niekaip negalėjote laimėti titulo?
– Mano praėjusiame „Olympiakos“ etape taip pat buvo titulas. Kai 2014-siais palikau „Olympiakos“, į klubą grįžau tik dėl savininkų brolių Angelopoulų. Jaučiu jiems didžiausią pagarbą. Būtent jie labai prisidėjo prie šios dienos triumfo net ir sunkiausiais momentais.