Ą. Tubelis taps brangiausiai apmokamu žalgiriečiu klubo istorijoje

2026 m. gegužės 26 d. 17:20
Lrytas.lt
Ąžuolas Tubelis ruošiasi pratęsti kontraktą su Kauno „Žalgirio“ klubu ir tapti daugiausiai uždirbančiu krepšininku klubo istorijoje.
Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbia, jog „Žalgiris“ su Tubeliu artėja prie naujo trejų metų susitarimo, kuris mažiausiai iki 2028-ųjų panaikintų galimybę persikelti į kitą Eurolygos komandą.
Pasak D. Urbono, vilnietis taps brangiausiai apmokamu žalgiriečiu klubo istorijoje tiek pagal metinį, tiek pagal visą trejų metų atlygį.
Šiuo metu Kaune žaidžiantis Nigelis Williamsas-Gossas turi rekordinį kontraką, per metus susižerdamas apie 1,4 mln. eurų.
Autsaideriai pučia raumenis: naujai iškeptas čempionas ir „Baskonia" žvaigždė keliasi į ASVEL

J. Valančiūnas turi norą ateičiai: „Noriu sau duoti didžiausią šansą laimėti"

Kaunas netikėtai gali sulaukti dar vieno Eurolygos finalinio ketverto

Šiame sezone Ą. Tubelis uždirbo kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų.
Tiesa, krepšininkas turės galimybę persikelti į NBA.
Šiame Eurolygos sezone Ą. Tubelis rinko po po 12,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 12,7 naudingumo balo.
