Ą. Tubelis taps brangiausiai apmokamu žalgiriečiu klubo istorijoje

Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbia, jog „Žalgiris“ su Tubeliu artėja prie naujo trejų metų susitarimo, kuris mažiausiai iki 2028-ųjų panaikintų galimybę persikelti į kitą Eurolygos komandą.
Pasak D. Urbono, vilnietis taps brangiausiai apmokamu žalgiriečiu klubo istorijoje tiek pagal metinį, tiek pagal visą trejų metų atlygį.
Šiuo metu Kaune žaidžiantis Nigelis Williamsas-Gossas turi rekordinį kontraką, per metus susižerdamas apie 1,4 mln. eurų.
Šiame sezone Ą. Tubelis uždirbo kiek daugiau nei 400 tūkst. eurų.
Tiesa, krepšininkas turės galimybę persikelti į NBA.
Šiame Eurolygos sezone Ą. Tubelis rinko po po 12,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 12,7 naudingumo balo.