Šaro auklėtinis svarsto palikti „Fenerbahce“: turėtų keltis į Graikiją

Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Dimitris Minarentzis, 33-ejų aukštaūgis artėja prie susitarimo su Salonikų „Aris“ komanda, kuri šią savaitę oficialiai paskelbė, kad jos naujuoju treneriu tapo Graikijos krepšinio legenda Vassilis Spanoulis, šį sezoną treniravęs „Monaco“ krepšininkus Eurolygoje.
Anksčiau buvo skelbiama, kad K. Bircho paslaugomis domisi ir Salonikų PAOK komanda, kurią kitą sezoną treniruos Kauno „Žalgiryje“ praėjusį sezoną dirbęs Andrea Trinchieri.
Dėl savo gynybinių sugebėjimų dažniausiai liaupsinamas K. Birchas, kurio kontraktas su „Fenerbahce“ baigia galioti šią vasarą, šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai rinko po 3,9 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 4,9 naudingumo balo. Praėjusį sezoną jis buvo pripažintas Turkijos krepšinio lygos finalo serijos MVP.
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Prie „Aris“ komandos turėtų jungtis ir Lietuvos rinktinei 2024-aisiais 43 taškus įsūdęs makedonas Nenadas Dimitrijevičius. 28-erių gynėjas šį sezoną rungtyniauja Miuncheno „Bayern“ klube, tačiau priklauso Sankt-Peterburgo „Zenit“ ekipai, kuri iš „Aris“ turėtų gauti išpirką.
Graikijos ekipą papildyti turėtų ir FIBA Čempionų lygos finale prieš Vilniaus „Rytą“ žaidęs Atėnų AEK puolėjas Vassilis Charalampopoulos, tąvakar pelnęs 5 taškus ir surinkęs 12 naudingumo balų.
Kitą sezoną „Aris“ turėtų rungtyniauti Europos taurės turnyre.
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