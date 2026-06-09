19-metis krepšinio talentas palieka „Žalgirį“

Oficialiai paskelbta, kad jaunasis krepšininkas kitą sezoną iškeliauja į NCAA lygą, kurioje vilkės Teksaso universiteto Arlingtone (UTA) komandos marškinėlius.
K. Mikalauskas šį sezoną yra registruotas tiek Nacionalinės krepšinio lygos (NKL), tiek Lietuvos krepšinio lygos (LKL), tiek ir Eurolygos kovoms.
191 cm ūgio įžaidėjas NKL sužaidė 34 susitikimus, per kuriuos „Žalgirio-2“ komandos sudėtyje vidutiniškai rinko po 10 taškų, 3,1 atkovoto kamuolio, 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir 8,6 efektyvumo balo.
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LKL jaunasis žalgirietis sužaidė 17 rungtynių, per kurias fiksavo 1,6 taško, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 0,1 naudingumo balo vidurkius, aikštėje praleisdamas vid. 7 minutes.
Eurolygoje K. Mikalauskas į aikštelę žengė dukart: dvikovoje su Vilerbano ASVEL bei susitikime su Pirėjo „Olympiakos“. Rungtynėse su Prancūzijos ekipa 19-metis buvo vienas naudingiausių komandos žaidėjų, per 10 minučių surinkęs 5 taškus, 5 rezultatyvius perdavimus ir 13 naudingumo balų.
UTA komanda varžosi vidutiniško pajėgumo „Western Athletic“ konferencijoje (WAC). Praėjusiame reguliariajame sezone UTA „Mavericks“ užėmė ketvirtąją vietą (18-14).
„Kovo beprotybėje“ Teksaso universitetas dalyvavo tik kartą – 2008 metais. Tuomet toli nužygiuopti nepavyko ir komanda iškrito jau pirmajame etape.
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