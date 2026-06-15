„Žalgiris“ susidomėjo buvusiu „Barcelona“ aukštaūgiu

15min žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, jog „Žalgiris“ domisi Chimezie Metu.
Tiesa, pranešama, jog pirmenybę Kauno klubas teikia Jonui Valančiūnui, tačiau negavus lietuvio parašo, būtų bandoma susitarti su JAV ir Nigerijos pilietybę turinčiu žaidėjų.
Didžiąją praėjusio sezono dalį Ch. Metu praleido dėl traumos, tačiau kovo mėnesį sudarė trumpalaikę sutartį su Las Palmo „Gran Canaria“.
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Ispanijos čempionate aukštaūgis rinko po 14,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 11,2 naudingumo balo.
2024–2025 metų sezone Ch. Metu gynė „Barcelona“ komandos garbę. Eurolygos turnyre krepšininkas fiksavo 11 taškų, 4,8 atkovoto kamuolio ir 11,8 naudingumo balo vidurkius.
Prieš tai Ch. Metu žaidė NBA lygoje, kur atstovavo „San Antonio Spurs“, „Sacramento Kings“, „Phoenix Suns“ ir „Detroit Pistons“ ekipoms.