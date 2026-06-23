Kauno „Žalgiris“ atsisveikino su į NCAA išvykstančiu krepšininku

24-erių gynėjas „Žalgirio“ gretas papildė 2024-ųjų vasarą, o praėjusiame sezone buvo skolintas Panevėžio „Lietkabelio“ ekipai.
Pastarąjį sezoną Kaune praleidęs M. Rubštavičius už Atlanto žais prestižinėje SEC konferencijoje, kurioje atstovaus Auburno „Tigers“ komandai.
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Šiame sezone gynėjas Eurolygoje sužaidė 17 rungtynių, per kurias rinko 1,8 taško ir 0,9 naudingumo balo vidurkius. Tuo tarpu Lietuvos krepšinio lygoje M.Rubštavičius fiksavo 7,6 taško, 2,3 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
M. Rubštavičius žaliai baltus marškinėlius vilkėjo ir 2019–2022 m. laikotarpyje, kai gynė „Žalgiris-2“ komandos garbę bei Lietuvos krepšinio lygoje sužaidė devynerias, o Eurolygoje – vienerias rungtynes.
Kauno „Žalgiris“ M. Rubštavičiui linki sėkmės ateinančiame karjeros etape.