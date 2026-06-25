A. Beručka į viršų savo kumštukus toliau kilnos Klaipėdoje

Vilnietis 2025–2026 m. Lietuvos krepšinio lygos sezone pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3 kamuolius, perimdavo po 1 kamuolį ir fiksavo 6,7 naudingumo balo.
„Norime išlaikyti komandos branduolį artėjančiame sezone. Arnas savo energija gali pakeisti rungtynių tėkmę, jis duoda naudos abiejose aikštės pusėse, taip pat puikiai pažįsta trenerį, sistemą, o svarbiausia, jog Klaipėdoje jaučiasi kaip namuose.
Esame laimingi išsaugoję Arną“, – dar vienu išsaugotu žaidėju džiaugėsi sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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Ketvirtose bronzinio finalo rungtynėse puolėjas sužaidė geriausią dvikovą visame sezone ir stipriai prisidėjo prie to, jog „Neptūnas“ uždarytų seriją.
Toje dvikovoje A. Beručka pelnė 18 taškų (4/7 trit.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 18 naudingumo balų.