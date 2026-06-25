Šarūnas Jasikevičius atsisveikino net su keturiais žaidėjais

Oficialiai skelbiama, kad „Fenerbahce“ atsisveikino net su keturiais krepšininkais – Turkijos klube kitą sezoną nežais Artūras Žagaras, Brandonas Bostonas, Armando Bacotas ir Jilsonas Bango.
Trijų krepšininkų sutartys baigėsi būtent su šiuo sezonu, o J. Bango „Fenerbahce“ priklausė dar ir kitam sezonui. Visgi komanda priėmė sprendimą pasukti skirtingais keliais.
Puikiai Lietuvos krepšinyje pažįstamas latvis A. Žagaras šiame Eurolygos sezone sužaidė vos penkerias rungtynes, o per jas įmesdavo po 3 taškus ir atlikdavo po rezultatyvų perdavimą.
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Naudingiausias iš visos šios ketveriukės buvo B. Bostonas. Jis vidutiniškai per dvikovą Eurolygoje įmesdavo po 4,8 taško ir atkovodavo po 1,6 kamuolio.